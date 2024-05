Una azafata revela que es lo primero que hace al subir a un avión antes de que lleguen los pasajeros

España es un país de turismo y turistas nacionales e internacionales. Tenemos un gran porcentaje de días soleados en cualquier rincón del territorio y eso favorece el que queramos movernos y disfrutar de un viaje duradero o una simple escapada. Sea en verano, Navidad, Semana Santa o alguno de los varios puentes que nos montamos cada curso. Hoy en día es habitual aprovechar unos pocos días para maximizar al máximo los días libres y para ello la opción más rápida y socorrida es el avión. Un viaje exprés de ida y vuelta.

Para muchos viajeros ya solo el hecho de llegar al aeropuerto es un logro después de una odisea de bajar las maletas de casa, subirlas al maletero del taxi o coger el metro oportuno, entrar en la terminal… y llega el control de seguridad.

Otro de los puntos críticos antes de subirse a un avión. Revisas los bolsillos, te quitas el cinturón… Vuelves a coger tus pertenencias, te pones el reloj y atraviesas varias tiendas del Duty Free hasta llegar a tu puerta embarque. Después de un rato de espera, si has llegado pronto, llega el momento de la verdad.

La azafata te espera al final de la fila para pedirte tu DNI, tu tarjeta de embarque y revisar tu equipaje de mano. Pero tal y como ha indicado alguna azafata de manera extra oficial, ahí todavía estás pasando un control de seguridad.

Comprueba tu tarjeta de embarque antes de subir al avión / Pixabay

La tripulación del avión, en este caso los auxiliares, son los responsables de todo lo que ocurre a bordo de la nave con los pasajeros. Además tal y como explican por ejemplo la defensa personal es una de las formaciones en las que instruyen a este tipo de trabajadores.

Por ese motivo cuando estás delante del personal auxiliar antes de enfilar la pasarela hacia la pista examina qué tipo de personas puede ser. Janice Bridger, azafata con 25 años de experiencia, lo explica: “Aunque intento dar la impresión de que pretendo que te sientas bienvenido y cómodo, también te estoy evaluando detenidamente”.

No obstante hay otro aspecto llamativo que revela la azafata. El personal del vuelo siempre aprovecha minutos antes de que los pasajeros comiencen a embarcar para ordenar el carrito de comida a bordo, que más tarde pasarán por el pasillo ofreciendo comida y otros productos a los pasajeros.

Los tipos de pasajeros que vigila el personal de vuelo

No hace falta ser un genio para imaginarse qué tipo de personas pretenden evitar los auxiliares de vuelos en cabina. En concreto hay uno a evitar: el embriagado. “Si alguien parece estar borracho, no le queremos en el avión. El potencial para que dé problemas es demasiado grande”, asegura Bridger. Y si no que se lo digan a Melendi…

Por otro lado una colega desvela desde el anonimato: “En caso de que tengamos que evacuar el avión, el objetivo es hacerlo en 90 segundos, y no quiero arriesgar innecesariamente mi vida porque una persona borracha o drogada no colabore”.

Un problema para todos los pasajeros

Otro caso en el que la azafata debe estar atenta es si hay alguna persona con alguna minusvalía, problemas de movilidad o comunicativos. Esta debe identificar a estos pasajeros para no colocarlos en los pasillos de evacuación y dificultar un hipotético desalojo en caso de emergencia. Según el protocolo ese pasajero tendrá que levantar un gran persona para abrir la puerta y comunicarse con el resto de la tripulación.

Por eso el personal debe tener a la vista a estos pasajeros por su ocurre algo grave, ya que estos necesitarían ayuda de otra persona. “Nadie queda atrás”, es la ley que debe cumplir la tripulación en estos casos: “Si un pasajero no puede desplazarse por sí mismo, le pregunto cuál es la mejor manera para moverlo sin hacerle daño en caso de emergencia”, anticipa una de las azafatas

Por otro lado Bridge señala que el personal puede negar la subida a un pasajero que no tenga una buena condición de salud para evitar la propagación de enfermedades víricas como por ejemplo el Covid-19 en su día. Por este motivo la tripulación tiene formación en primeros auxilios y también en la RCP.

Cuidado con las maletas

Otro problema que suelen tener los auxiliares de vuelo es que en muchas ocasiones los pasajeros quieren pasar por la puerta del avión algún tipo de bulto que no entra ni en los compartimentos superiores ni en el asiento. Esto es peligroso porque puede lesionar a los auxiliares y en caso de no haber sustituto, el vuelo puede ser cancelado, de agí que se especifique el peso máximo de las maletas que se suben a cabina.