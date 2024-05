Belén Estaban destapa el contrato que esconde Terelu Campos: "Lo tiene firmado ya"

El nuevo proyecto de algunos de los colaboradores más destacados del ya desaparecido ‘Sálvame’ ya está en marcha. El programa ‘Ni que fuéramos… Shh’ inició sus emisiones la pasada semana con el objetivo de convertirse en los reyes del streaming con la crónica rosa y social como bandera.

Como ya os contamos en este artículo, tras los problemas que hubo con la nomenclatura del programa por los derechos que todavía tiene Mediaset sobre Sálvame, el programa arrancó con mucho tirón en sus primeros días de emisiones. En el pequeño plató en el que graban ahora no falta la presencia de Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés y algunos más. De hecho ya han demostrado que están en buena forma, puesto que desde el primer día están lanzando bombas y titulares como antaño.

El programa 'Ni que fuéramos'. / YOUTUBE

La guerra entre Terelu Campos y sus ex compañeros de Sálvame

Si hay algo que no han perdido los ex colaboradores de ‘Sálvame’ es la habilidad para meterse en líos y guerras personales con otros compañeros u otras personalidades del mundo del famoseo. Belén Esteban habló de su nuevo proyecto en Ni que Fuéramos. Durante esa entrevista le preguntaron por Terelu Campos, respondiendo de manera contundente, pero a la vez sorprendente. “No se la espera, no te voy a engañar. Hay que estar, hay que estar", aseguró la de San Blas

Por la mañana, la hija de María Teresa Campos aprovechó su participación en ‘Mañaneros’ para replicar a La Princesa del Pueblo: “No me voy a callar nada de nada”.

“Ella no me espera, pero desconoce mis conversaciones y las situaciones en las que he quedado y dejado de quedar”, proseguía la Campos en antena.

“¿Se ha preocupado María Patiño, Belén Esteban, los que estén allí, en saber cómo estoy yo y cómo es mi situación? ¿Os habéis preocupado vosotros? Venga ya, que siempre las flechas van en una dirección, la mía, pero en la vuestra nunca”, reprochó la ex colaboradora de Sálvame tras las palabras de Esteban.

“Yo siempre estoy callada. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor llega un día que no me voy a callar nada de nada. Porque yo sé hablar igual que vosotros, yo he convivido con vosotros y yo siempre he sido una buena compañera”, sentenció después de haber hablado también sobre sus problemas de salud.

Belén Esteban contraataca: El nuevo proyecto de Terelu Campos en televisión

Evidentemente, lejos de amedrentarse o de callarse, las palabras de Terelu Campos han añadido más leña al fuego.“Hoy no teníamos contenido y gracias a Terelu...”, ha comenzado Belén Esteban cuando le han puesto las declaraciones de su ex compañera.

“Que cuente la verdad. No soy la dueña de la productora. Yo hablaba de Belén Esteban, de mí. Dije que yo no lo haría. No nos llamaste por teléfono, dijiste que estabas con la madre de Nuria González. ¿Nos vas a reprochar que no nos has llamado por teléfono? Yo no tenía ni idea de tu afonía, cuando te tuvieron que operar, te llamé y te dije, porque tu hermana (Carmen Borrego) está en Supervivientes, si me quedaba una noche contigo y me dijiste que no porque estaban tus amigas y lo entendí. Seguí llamando. ¿Tú me has llamado a mí? Nos culpas de lo que tú haces con nosotros”, se iba calentando poco a poco Belén Esteban en directo en Ni que fuéramos.

Pero La Princesa del Pueblo ha ido más allá para despellejar por completo a Terelu Campos sobre las informaciones de su nuevo programa: “Eres una mentirosa. Lydia Lozano dice la verdad. Tienes dos programas en De viernes, uno entrevistando a tu hermana y que te queda otro. Eso lo has contado tú”.

Así pues a la chita callando, Belén Esteban se ha calentado y ha informado de la nueva aventura televisiva de Terelu Campos en medio de la guerra que mantienen sus ex compañeros con ella. ¿Cuál será el próximo capítulo? Esperaremos sentados con palomitas.