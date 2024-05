Carmen Borrego estalla contra Supervivientes por lo que se permitió durante el programa

La expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr., en Supervivientes 2024 ha tenido consecuencias en Telecinco. Tras una fuerte discusión con Aurah Ruiz, otra concursante del reality, el concursante infringía las normsa del programa ausentándose de la zona de seguridad durante más de tres horas, algo inédico en la historia del programa de Mediaset.

Ángel Cristo Junior puso en peligro, tal y como se describe en la propia cabecera informativa del programa, su "integridad física y la del equipo que tuvo que ir en su búsqueda". Huyó de la playa, se marchó de la zona marcada para la grabación del programa en Honduras y en su rescate tuvo que intervenir la Fuerza Naval de Honduras.

Pese a que pidió perdón "a la organización y al programa por sobrepasar las líneas rojas", el programa fue estricto y decidió en un primer momento intervenir a la espera de una decisión en firme de la productora: lo apartó del concurso. "He actuado de forma inconciente", aseguró. El programa finalmente decidió expulsarlo disciplinariamente por su "imprudencia".

Al límite de la situación y fruto de su malestar "psicológico" tras discutir con Aurah, todo explotó y como consecuencia diferentes posturas en Playa Condena. Un comentario de Aurah sobre el tiempo que Ángel Jr pasaba con sus hijas lo hizo estallar todo y sumándole la tensión de semanas de una difícil convivencia, se produjo un desencuentro que terminó en una histórica expulsión diciplinaria.

La confesión de Carmen Borrego sobre Ángel Cristo

Pues bien, al parecer no había sido la primera vez que Ángel Cristo había pasado la línea de lo permitido por la organización de Supervivientes. Carmen Borrego, que también participó en la presente edición -aunque fue expulsada antes que el propio Ángel- confesó que su compañero ya infringió las normas incluso antes de que empezara la experiencia en Honduras. ¡Nada más coger el avión!

"Yo estando presente se le ha llamado la atención en repetidas ocasiones por la tripulación porque se salta las normas (...) En los aviones no se va a la playa porque está prohibido pero él sí va a la playa, se le advierte repetidas veces y él hace lo que quiere, a mí no me hace gracia".