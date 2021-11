Esta semana ha estallado otra bomba en el mundo de la telebasura. Sálvame es un programa que tiene bien escondida la moral y los escrúpulos y prueba de ello es que no tienen problemas en destrozar la vida de cualquier personaje del corazón. Sea o no contertulio del programa, como tantas veces se ha visto y sea o no verdad lo que cuentan. Todos son intocables menos Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera. Por ahora. Lo último, la polémica entre Anabel Pantoja y el pequeño presentador por Sálvame.

La revista Semana sacó recientemente y como exclusiva, unas palabras de la sobrina de Isabel Pantoja rajando de lo lindo de Sálvame. La instagrammer se hizo a un lado en una de las habituales rotaciones de sillas que realiza el programa aprovechando su boda. Según publica dicha revista, afirma sentirse "ninguneada" por el programa, a la par que dejó un titular que ha resultado incendiario para sus ex compañeros: "Quiero trabajar dignamente". La joven, que nunca ha destacado por sus cualidades empresariales ni por su buen gusto, está centrada en su faceta como diseñadora de joyas y en sacar partido económico de sus redes sociales. Se moviliza un nuevo boicot a Sálvame Jorge Javier empezó el programa de este miércoles rajando de lo lindo a Isabel Pantoja, pero desde dirección le chivaron que en realidad ese tema no es como lo pintaba la revista, por lo que estuvo a tiempo de contener sus críticas a la ex colaboradora.