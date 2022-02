La Gala de los Goya 2022 celebrada en València tuvo algo de polémica. La alfombra roja de los Premios tuvo momentos para todo. Para emocionarse, para disfrutar, para entretener a los presentes y a los espectadores que la seguían por televisión y también para recordar a los que lamentablemente ya no están.

La Academia del Cine Español recordó durante su gala a los fallecidos durante el último año en su tradicional espacio llamado 'in memoriam'. En él se recordaron tanto a montadores, como a sonidistas, actores y actrices, directores, realizadores, productores.... que perdieron la vida en los últimos meses.

Especial emoción entre los presentes despertaron figuras como Isabel Torres, Pilar Bardem o Verónica Forqué. En este tradicional 'in memoriam' no solo aparecen rostros famosos. Es el homenaje de la Academia del Cine a todos lo componen la gran familia española, estén en primera o en segunda línea. Porque sin cada una de las profesiones (además de intérpretes) que conforman el mundo del cine no habría ni cortos ni films.

Al homenaje del presente año, hecho en forma de vídeo y proyectado ante todos los presentes en la gala, le acompañó la interpretación de Luz Casal al ritmo de 'Negra Sombra', el poema de Rosalía de Castro y la banda sonora de 'Mar adentro', la película más premiada de la historia de los premios.

La polémica de los premios Goya 2022

Muchos se quejaron de la ausencia de Quique San Francisco en el montaje. El actor falleció el pasado 1 de marzo de 2021 a los 65 años de edad.

¿Por que no apareció? Tiene una explicación. Ya apareció en el in memoriam del año pasado. Y es que como consecuencia del coronavirus la gala de 2021 se retrasó hasta el 6 de marzo, cinco días después del fallecimiento del actor.

El reconocimiento de la Academia del Cine a Quique San Francisco

El reconocido actor fue nominado al Goya en dos ocasiones durante su carrera profesional. Una vez por su papel en 'El baile del pato' y otra por 'Orquesta Club Virginia'.