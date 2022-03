Dani, uno de los integrantes del dúo Gemeliers, no está pasando por un buen momento. El joven estuvo implicado en un fatal accidente de tráfico el pasado domingo. El suceso ocurrió en Sevilla y lamentablemente acabó con la vida de una joven de 16 años.

El juzgado de Sevilla dejó este martes en libertad al conductor del vehículo en el que viajaba la mencionada joven de 16 años que perdió la vida. Dicho conductor infringió las normas de tráfico, ya que estaba al volante en estado de embriaguez y llevaba el vehículo a una velocidad superior a la recomendada.

En el altercado de tráfico se vio implicado Daniel Oviedo, que iba de piloto en un coche en el que presumiblemente iban seis personas. Las cinco restantes, entre ellos el Gemelier, resultaron ilesas.

El accidente ocurrió en torno a las 7.15 horas de la mañana en la avenida Álvaro Alonso Barba de Sevilla. Así lo informó el Diario de Sevilla. Un coche chocó contra una farola en la glorieta ubicada justo enfrente del Hotel Barceló. Los seis ocupantes, entre ellos Dani, acababan de salir de un local de la zona. La chica fallecida iba en el asiento del copiloto y no llevaba el cinturón de seguridad.

Pese a que los servicios médicos desplazados de urgencia al escenario del accidente pudieron reanimarla, falleció horas más tarde en el Hospital.

Dani, hundido tras el accidente de tráfico

El conductor fue detenido en su domicilio y ahora está imputado por un presunto delito contra la seguridad vial con resultado de muerte. No ingresará, por el momento, en prisión al considerar el juez que no había riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga.

Jesús, el hermano de Dani, ha comentado en Telecinco cómo se siente su hermano. "Hay que tener un poco de cuidado con lo que se dice", afirmó en Sálvame.

Preocupa su estado anímico, explicó Jesús. Dani no sufrió daños físicos en el accidente, aunque está hundido por el suceso y por la pérdida de la joven, que él mismo no sabía que era menor de edad. Al parecer el joven que conducía no era amigo suyo. "No es un momento para que se acuse. Es un chico súper inocente. Iban a un hotel a 200 metros. Había un grupo de personas. El chico ahora no está bien".

"Dani se montó atrás para que lo acercaran al hotel. No tenía nada que ver y se vio implicado en el asunto", explicaba Jesús. "Ninguno lo está pasando bien. Son buenos chavales y esto les está afectando muchísimo".

Dani sí llevaba el cinturón de seguridad en el momento del accidente

Su amigo Miguel Frigenti también se refirió a la situación que vive Dani. "Dani está muy afectado y me ha dicho que él tenía el cinturón se seguridad puesto y que un coche los adelantó por la derecha. Están todos muy afectados, están muy muy mal», explicó el colaborador de ‘Sálvame‘.