Joaquín Prat lleva unos días sin aparecer en el ''El programa de AR'. ¿La razón? Se ha convertido de manera inesperada en el nuevo invitado de 'Planeta Calleja'. Patricia Pardo ha sido la encargada de sustituirle estos días. Patricia, además de la sección que lidera, ha tenido que cubrir a su compañero y muchos se han preguntado dónde estaba el presentador.

Patricia Pardo ha empezado la semana midiéndose en televisión contra su pareja, Christian Gálvez. El presentador ha vivido un momento histórico en Cuatro al entregar el bote millonario de Alta Tensión a Josué, justo a la misma hora que la gallega ha tenido que ponerse al frente del club social con motivo de la ausencia de Joaquín Prat. Y serán más días los que tenga que cubrirle, ya que Joaquín Prat no va a hacer acto de presencia en 'El programa de AR' durante toda la semana ya que se ha convertido en el nuevo personaje que vivirá una aventura inolvidable junto a Jesús Calleja. Azores es el destino elegido para este nuevo capítulo de Planeta Calleja.

La ausencia del presentador y todo el revuelo que se ha montado sobre el tema ha sido objeto de comentario por parte de Calleja, que ha bromeado con el asunto en uno de sus últimos vídeos de Instagram ya que Joaquín se encontraba a su lado: "¡Vaya movidón! Está todo el mundo buscando a Joaquín Prat que no se ha presentado esta mañana en el programa. Me lo acaban de decir de la cadena. Estamos intentado localizarle y yo con suerte le he encontrado. ¡Mirad dónde anda!".