Fichaje sorpresa en Telecinco: Paula Echevarría. La actriz será una de las grandes novedades en la nueva edición que ya prepara Mediaset de 'Got Talent'. Este talent show, uno de los progrmas de más éxitos de la cadena, incorpora a la asturiana para formar parte del jurado junto a Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide. Por su parte, Santi Millán volverá a ser el maestro de ceremonias.

"Me encanta ‘Got Talent España’. Es un formato que, como espectadora, me ha hecho alucinar y me ha emocionado mil veces. Mi padre es fan número uno del programa y fue con él con quien empecé a engancharme", afirma la actriz en la nota que ha facilitado el grupo anunciando su incorporación.

Paula también ha explicado cómo afronta este nuevo reto: "Reconozco que estoy un poco nerviosa. 'Got Talent España' lleva ya varios años de éxito y mis compañeros llevan mucho tiempo juntos. Seré como la nueva alumna de la clase, pero les conozco a los tres, son geniales y estoy segura de que encajaremos a la perfección. Creo que con Dani me voy a reír mucho, que Risto me va a dar mucho cariño, porque a pesar de su fachada es muy amable y cariñoso, y que Edurne va a ser con la que más cosas en común voy a tener".

Ya está en marcha

Tras un casting online con más de 6.000 candidatos, el equipo del programa está actualmente realizando pruebas de selección presenciales en diversas ciudades españolas como Barcelona, Sevilla y Madrid. Las grabaciones de la octava temporada del concurso comenzarán tras esta fase.

La última temporada de 'Got Talent' reunió a un 15,8% y 1,7 millones de espectadores de media. Se trata de su mínimo histórico, después del gran 19,7% de la sexta y el potente 21,7% de la quinta. Con el fichaje de Paula Echevarría la cadena apuesta por una pequeña renovación que sirva para atraer de nuevo al público.