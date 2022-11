Las emociones están a flor de piel en 'La isla de las tentaciones'. La tercera hoguera de los chicos no solo ha tenido como protagonista a Javi y su espantada hasta Villa Playa para encontrarse con Claudia, también las lágrimas de Samu han sido uno de los momentos más duros y Sandra Barneda lo ha pasado realmente mal. El canario ha visto cómo su chica Tania se besaba durante más de 40 segundos con su tentador favorito, Hugo Paz, cayendo en la tentación y rompiendo en mil pedazos su relación de pareja. Y el corazón de Samu. La presentadora está sufriendo mucho con los chicos, se le ha visto en otras ocasiones emocionarse tanto con Samu como con Andreu.

"No me esperaba esto de ella, pero me siento culpable de todo esto. Por las cosas malas que hemos vivido... Me duele que la persona que amo no haya pensado un poco en mí", ha dicho llorando de forma desconsolada y totalmente destrozado. Situación ante la que Sandra Barneda ha tenido que hacer grandes esfuerzos por no romperse también. Aunque no es la primera vez que se emociona en 'La isla de las tentaciones' nunca le habíamos visto incapaz de continuar con la hoguera al ver al novio de Tania totalmente desencajado. "Me echo todas las culpas a mí", ha dicho. Esta frase ha sido la que más tocada ha dejado a la presentadora.

La presentadora del programa de Telecinco ha tomado una decisión drástica y de esta manera ha querido tenderle la mano al novio de Tania. "Tienes que ser fuerte. Samu, no voy a ponerte más imágenes", le ha dicho. El canario le ha agradecido este gesto y llorando se ha refugiado en sus compañeros. "Quiero irme con mi familia. ¿Por qué? No me lo merezco, ¡es muy duro! Que me esté haciendo esto me está doliendo muchísimo... No le veía capaz de hacerme tanto daño", ha dicho Samu hundido.

Muy sensible

No es la primera vez, en esta edición, que vemos sufrir a Sandra Barneda. La presentadora vive intensamente cada programa y cada historia de 'La isla de las tentaciones' desde que se incorporara en su segunda edición. La decepción de Samu le ha tocado la fibra especialmente, así lo comentaba hace unos días en su visita al programa 'Fiesta' en Telecinco para promocionar su libro. "Todos nos hemos roto por amor", manifestaba entre lágrimas al ver lo destrozado que se encontraba Samu por su situación con Tania. Entonces, la presentadora se abría en canal para hablar sobre cómo ha afrontado su ruptura con Nagore Robles.

"Cuando te rompes, te rompe la vida, es verdad que rasga esa parte en la que todos nos ponemos la coraza. Te das cuenta de que para vivirla intensamente también hay que aceptar el sufrimiento y la tristeza, y hay que atravesarla. Te recompones aceptándolo. Aceptas que existe una ruptura, que te rompan el corazón y que forma parte del aprendizaje de la vida. Aprendes transitando en esa tristeza y sabiendo que, después de llorar, vendrá otra cosa pero que hay que llorar", dijo intentando contener las lágrimas.