Gran revolución en 'La Isla de las Tentaciones'. Este jueves, una pareja dirá adiós para siempre a la experiencia de Telecinco. En su lugar, un nuevo dúo accederá a las villas para poner a prueba su relación sentimental. Por el momento, conocemos la identidad de la nueva pareja. Se llaman Cristian y Ana y tienen la pretensión de cambiarlo todo en la isla. Su entrada va a suponer un gran giro para la quinta temporada del programa, que está cosechando buenos datos de audiencia. Pero no será la única novedad importante en el programa de este jueves.

Cristian y Ana llevan dos años y medio juntos, así que se les puede considerar una pareja consolidada. Pese a su estabilidad emocional, la pareja quiere poner a prueba su amor. Al parecer, los celos les están matando y quieren conseguir ponerles punto y final, fortaleciendo sus lazos y siendo más seguros de ellos mismos. Lo que la audiencia no sabe es que guardan un enorme secreto. Las cosas van a dar un giro radical. La entrada de Cristian y Ana, la nueva pareja de la edición, tiene consecuencias y es que, para que ellos lleguen otros tienen que irse.

En exclusiva en 'El debate de las tentaciones' se pudo ver el primer minuto del programa en el que se ve cómo las chicas tienen que decidir a quién de ellas creen que se le ha terminado el tiempo en 'Villa Playa'. Las chicas tienen que decidir, según les ha confirmado Sandra Barneda, son ellas mismas las que tienen que dar el nombre de la persona que "no merece estar en 'La isla de las tentaciones'. La situación no es nada cómoda para ellas, pero tienen que hacerlo, y es Claudia la primera que dice la persona que prefiere que abandone el programa.

¡Primer minuto del próximo programa! Las chicas deciden quién de ellas abandona el programa #TentacionesDBT4 https://t.co/9euvywxaoj — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 18 de octubre de 2022

Los frentes abiertos de Mario

Y es que, no han sido las únicas imágenes en exclusiva que se han emitido en 'el debate de las tentaciones'. La reacción de Mario a la hoguera de confrontación a la que se tiene que enfrentar con Laura, si él decide ir, no tiene desperdicio y es que se queda completamente sorprendido con la petición de su pareja. Así, como algunas de las sensaciones que tiene el madrileño al ver las imágenes de Laura en su hoguera, junto a sus compañeros. Todo esto y mucho más, prometen un próximo episodio de 'La isla de las tentaciones', el jueves a las 22:50 horas en Telecinco.

Más sorpresas

En el debate se mostraron las primeras imágenes de la pareja en el programa. Este contenido exclusivo ha levantado ampollas entre los presentes en el plató, pues el contenido del vídeo es de lo más revelador. Tras darles la bienvenida a la playa, Barneda les hacía un pequeño cuestionario para conocerles mejor. A Cristian y Ana se les ve nerviosos, así lo aseguran ellos mismos. Ana asegura que "Yo soy muy desconfiada y uno de los motivos por los que entro es porque no confío en él". Por su parte, Cristian afirma que “es por todo lo que sabe de mí, por alguna infidelidad que he tenido con alguna pareja”.

La sorpresa saltaba cuando Cristian confesaba que cuando se conocieron él estaba casado. "La conocí y al poquito me divorcié", explicaba orgulloso. En cuanto a su relación actual, Cristian asegura que "Ha tenido subidas y bajadas. Tenemos muy pocas broncas, pero las que tenemos son muy fuertes". Como suele ser habitual en este tipo de formatos, ambos niegan haberse sido infieles, pero Ana no pone la mano en el fuego por su novio. "Siento mucho por él, vivo con él, tengo unos planes de futuro con él y si me fuera infiel me partiría", ha sentenciado ella en este avance.