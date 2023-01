El eterno debate ha llegado este martes al restaurante de 'First Dates'. Sergio, un empresario hortofrutícola de 36 años de la localidad palentina de Palenzuela, ha tenido una cita con Verónica, una frutera soltera de la misma edad y madre de una hija de 6 años del municipio leonés de Astorga, a la que ha regalado una cesta de tomates de su huerta.

La primera impresión ha sido buena solo para Sergio, ya que a Verónica le ha llamado más la atención Matías, el barman que prepara las bebidas en la barra del local, que la cita que le ha presentado Carlos Sobera. "Me parece una chica muy simpática y también es guapa, que es en lo que me he fijado", ha señalado Sergio. "Tampoco es feo, pero no he sentido atracción por él", ha indicado por su parte la astorgana en el programa.

Sentados ya en la mesa y durante la cena, Sergio y Verónica han hablado de todo. Sin embargo, las respuestas de él no han sido del agrado de ella. "Muy majo, encantador, risueño, hablador... Pero yo no he sentido atracción física, ni sexual, ni nada y eso es muy importante", ha reiterado la frutera de Astorga.

El sexo, protagonista de la conversación

A la hora del postre ha llegado el turno de hablar de sexo. Primero le ha preguntado ella a él por lugares extraños en los que ha mantenido relaciones sexuales. "Pues hay muchos. Donde menos te lo imagines. Por ejemplo en la playa", ha respondido Sergio. "A ver, para un viaje corto cualquier bicicleta es buena, pero ese sillín no está hecho para mí", ha confesado Verónica sola ante la cámara.

A continuación ha llegado el eterno debate sobre si el tamaño del pene importa o no. "¿El tamaño importa? Pues el tamaño no importa, lo que importa es la puntita y lo demás que te entre toda", ha afirmado Verónica, lo que ha desatado las risas de Sergio, quien no se ha mojado: "Hay gente que dice 'yo tengo que hacer de todo en esta vida: montar en globo, que me den por el culo y cosas así'. Y luego dice 'montar en globo ya lo he hecho o que me den por el culo ya lo he hecho'".

Lo cierto es que Verónica no ha querido tener una segunda cita pese a que a él si le habría gustado. De este modo, les quedará la duda de si la puntita de él era del agrado de ella, porque una vez que entre la puntita, como ha dicho la frutera de Astorga, lo demás que te entre toda.