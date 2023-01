Salió en los primeros días de enero y va a pasar a la historia como uno de los grandes 'hits' de 2023. Shakira lanzó un impresionante 'beef' a Gerard Piqué tras dejarla y empezar a salir con Clara Chía. Un montón de frases y referencias, algunas muy duras como "cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio". La cantante colombiana no se cortó... ¿o sí?

Ahora se ha conocido que Keityn, artista de 26 años y compatriota de Shakira, también jugó un papel clave. Ya participó en 'Te felicito' y en otros hits de cantantes latinoamericanos y se involucró en la composición de la Sesión 53. En una entrevista concedido a Molusco TV, ha revelado que la letra original era todavía más dura.

Shakira, Bizarrap y Keityn cambiaron la letra por miedo a acciones legales

"Quitamos cosas fuertes", revela Keityn. "Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas... cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave".

¿De dónde salieron las referencias? Cada uno puso de su parte. "Yo propuse el 'sal-pique', que originariamente iba a ser un 'a ese ají le falta más pique', y Shakira sacó el 'clara-mente', que era algo que tenía que estar en la canción sí o sí. Eso de 'yo valgo por dos de 22' nunca se me habría ocurrido a mí. Fue de ella. Es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudaba a a rimar, pero la compositora fue Shak", confirma. Por otro lado, sin embargo, 'las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', no fue idea de la cantante: "Esa frase formaba parte de los primeros fragmentos que habíamos hecho Bizarrap y yo".

La canción se compuso en tres días y se retocó durante dos semanas

Todo se fraguó en casa de Shakira. Tres días en los que la cantante, junto a Bizarrap y Keityn, diseñaron la letra. A continuación vino la revisión de la letra: "Yo creo que duramos como dos semanas, Biza y yo diario llamándonos, como que cambiamos, cambiamos y Shakira también tirando. Yo creo que esto no podemos decirlo, yo creo que cambiamos esto".

El colombiano no reveló cuál era el contenido de las frases censuradas. Sin embargo se puede imaginar que eran bastante duras teniendo en cuenta cuánto lo son algunas de las que han pasado el filtro. Probablemente eran más explícitas y la posibilidad de que Gerard Piqué tomase acciones legales les echó atrás.