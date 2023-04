Era un gran secreto para la inmensa mayoría, pero este miércoles se ha convertido en viral la noticia que da a conocer la hija de Ana Obregón mediante gestación subrogada. La actriz, de 68 años, perdió en 2020 a su hijo Aless Lequio por culpa de un sarcoma de Ewing y desde entonces sufrió un cambio radical en su vida. La pena se apoderó, como es normal, de ella. El bombazo lo ha destapado la revista ¡Hola!, que le dio la portada, además de un reportaje interno.

No es ni la primera ni la última persona que sale de España para adquirir uno o más hijos por gestación subrogada, dado que en este país es actualmente ilegal. Como en EEUU no lo es y Ana Obregón es una habitual de Miami, pues allí acudió la artista para tramitar dicho 'negocio'. Conocidos artistas como Miguel Bosé, Ricky Martin, Javier Cámara o personajes del corazón como Kiko Hernández, Jaime Cantizano o Tamara Gorro ya acudieron a este medio para poder tener hijos. En algunos casos es posible que fueran partícipes del embarazo al emplear la clínica su esperma, pero en otros casos se puede usar el de un tercero. En el caso de mujeres, pueden emplear sus óvulos, que en el caso de Ana Obregón tendría que haber sido congelado varias décadas atrás.

Aless Lequio y Ana Obregón

Una de las opciones que se ha hecho viral respecto a la posible paternidad del hijo de Ana Obregón ha escandalizado a numerosas personas y es que se ha llegado a plantear que el donante de esperma podría haber sido el fallecido Aless Lequio: "Que el padre del nuevo hijo de Ana Obregón ha sido su propio hijo difunto a través de esperma congelado".

Este planteamiento, quizá legal en EEUU, convertiría a Ana Obregón en madre de su nieto y es una opción que ha calado mucho en las redes sociales.

Alessandro Lequio lo comenta en Telecinco

"Ana está en una habitación al lado, el niño nace y se lo dan a Ana. Olvídate de la gestante. Depende de la elección de las dos, si la gestante no quiere tener contacto con el niño, no lo tiene, es una cuestión que se acuerda entre ellos", dijo Antonio Rossi.

Alessandro Lequio, que escuchaba con atención, se pronuncia: "La gestante no es la madre, la madre es otra". Al decir este comentario, Joaquín Prat pregunta a su compañero: "Dices que la gestante que no es la madre, la madre es otra, ¿quién es la madre?". El italiano responde: "Otra persona. Me refiero al óvulo". Vamos, que queda claro que esto es cuestión de tres personas, ya que uno puso el esperma, otra el óvulo y una tercera la gestación. ¿Será el óvulo congelado de Ana Obregón o el esperma de Aless Lequio? Lo único seguro es que la hija se llama Ana Lequio Obregón.