La sorprendente confesión de Ester Expósito sobre lo que más le atrae

Ester Expósito es una de las actrices de moda en el panorama español, aunque no por ser especialmente buena en pantalla. Dio en salto a la fama interpretando a Carla en Élite y desde entonces su popularidad va en aumento. Sus fans conocen muchísimas cosas sobre ellas, aunque siempre quedan sorpresas por descubrir.

La artista está concediendo una serie de entrevistas para promocionar Venus, la nueva película de Jaume Balagueró en la que es protagonista. Pasó por el canal de Twitch de Ibai y también tiene una cita con Pablo Motos en El Hormiguero, uno de los altavoces preferidos por el mundo de la cultura para hablar al público de los proyectos que tienen entre manos.

Ester Expósito confiesa a Ibai Llanos qué le atrae

La charla entre la actriz madrileña y el streamer vasco también tuvo preguntas que van un poco más allá de lo convencional. Salieron algunas respuestas verdaderamente sorprendentes por parte de Ester Expósito que dejan en shock a sus fans. Nadie lo esperaba.

"Un sueño que tengo que no me puedo morir sin hacer y que no tiene nada que ver con lo profesional", arrancó a decir para anunciar lo que venía después. Y llegó la confesión: "A mí me apasionan desde pequeña los tiburones blancos. Los blancos, no otros. Y yo tengo que ir a verlos alguna vez en mi vida encerrada en una jaula". Un reto que nadie se imaginaba.

¿De dónde viene esta pasión por los tiburones blancos?

Los tiburones blancos apasionan a Ester Expósito / Pixabay

Como buena actriz, Ester Expósito ha sacado su sueño del cine: "He visto todas las pelis de tiburones blancos". Y esta obsesión se demuestra en sus redes sociales: "Cuando entro en el reels solo veo vídeos de tiburones. Mi algoritmo está lleno. Ves cómo les echan carne...".

Le apasiona un animal feroz... y le asusta uno diminuto. "Me aterran las arañas pero mi algoritmo también están lleno de vídeos de arañas", confiesa. Unas filias y fobias que salen de lo común y a las que añade más: "Cuando me estoy lavando la cara, siempre voy por partes". Curioso, desde luego.