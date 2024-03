Isa Pantoja, muy preocupada por la emisión de los audios inéditos de su madre: "son cosas fuertes"

Sálvame emitirá 28 minutos de conversaciones inéditas con Isabel Pantoja, donde dice “lo que realmente piensa” y en las que habla de todo y de todos. Unos audios muy esclarecedores, de los que se sabía de su existencia, pero que, hasta ahora, nadie había podido escuchar. Tras el anuncio del programa de Telecinco Isa Pantoja estuvo en el programa de Ana Rosa, y se queda sin palabras al escuchar un avance en exclusiva de las declaraciones de su madre: "Estaba pensando mientras escuchaba los supuestos audios, no sé a quién se los está enviando, si es a un periodista o a alguien de su confianza".

Joaquín Prat dio paso al contenido explicando que "son unos audios de Isabel Pantoja en los que visiblemente alterada se dirige a otra persona". Además, el programa transcribe las declaraciones de la artista: "¿Miedo? Miedo a lo mejor tengo con otra persona, es que no puedo. ¡No puedo!". "Tengo los nervios a flor de piel, ¡te juro por Dios, por mi niño de mi vida que se me ahogue! Yo sé que ha sido tu amante, yo lo sé y tú lo sabes", declara Isabel Pantoja en los comprometidos audios que ha rescatado el programa de 'Sálvame'.

Tras escucharlos, Isa llega a una conclusión: "Por lo que he visto, para decirle estas cosas tiene que ser alguien de su entorno, con el que tenga confianza". Además, la colaboradora termina explicando que "creo que son unos audios recientes, no tengo ni idea de quién sean sus destinatarios y me preocupa que salgan a la luz porque son cosas fuertes".