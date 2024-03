El inquietante motivo por el que Nagore Robles tendrá que pasar por quirófano: "Tengo pánico"

Nagore Robles es una de las famosas más saludables de Instagram. Su pasión por un estilo de vida 'healthy' se refleja en cada una de sus publicaciones con recetas, rutinas de ejercicio, sobre todo yoga, y muchos trucos que son una auténtica guía de salud y belleza. La presentador propone una 'ayuda extra', que a ella le funciona muy bien, para adelgazar. Se trata de los zumos naturales... y su favorito está causando sensación en las redes sociales.

La presentadora no atraviesa un buen momento personal. Su reciente ruptura con Sandra Barneda todavía le llena de dolor. Y es que poner fin a su relación con la que fuera su compañera de vida durante los últimos cinco años no ha sido fácil y a pesar del tiempo transcurrido, el camino no es fácil.

Sea como fuere, a pesar de la oscuridad que siente ahora mismo, Nagore cree en la luz que hay al final del túnel. Y se la imagina como un cartel de neón luminoso que se encuentra en mitad de la carretera y en cuyas letras puede leerse la siguiente frase: "Tranquila, confía en tu poder, corazón y luz".

Así fue su ruptura con Sandra Barneda

El motivo de la ruptura entre Nagore Robles y Sandra Barneda / SD

Una de las parejas más longevas y queridas en el universo Mediaset puso fin a su relación después de seis años. Nagore Robles y la presentadora Sandra Barneda anunciaron su ruptura con una bonito y extenso comunicado en sus redes sociales.

"El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil". Así comienza el comunicado que Sandra Barneda y Nagore Robles hicieron público para anunciar su inesperada ruptura. Las presentadoras quisieron, "de común acuerdo", anunciar su separación para "evitar especulaciones y noticias difamatorias" sobre ellas. "Desde hace unos meses no somos pareja" , escribían en sus perfiles en Instagram ambas.

Nagore Robles pasará por quirófano para operarse de la espalda

Nagore Robles durante sus vacaciones / Instagram

La vida a veces da un vuelco y así lo anunció la presentadora en su perfil de Instagram. Una hora antes se había hecho una foto la mar de sonriente y una hora después una resonancia confirmaba que sus dolores de espalda se deben a un disco deshidratado y una hernia discal. Eso le obligará a pasar por el quirófano y someterse a una "microcirugía para limpiar bien la zona". Si no mejora, tendrá que ir un paso más allá y ponerse una plaza de titanio entre los discos. Nagore Robles intenta pensar en positivo pero no oculta sus miedos: "Tengo pánico a los quirófanos".

El mensaje completo de Nagore Robles en Instagram

Esta foto es de una hora antes de saber qué tengo en la espalda.

Estaba muy feliz porque venía de recoger las llaves de mi nueva casa.

Mi amigo Pablo y persona de confianza que lleva tratando todas mis lesiones desde hace años, me llama porque en mi resonancia puede ver que me provoca tanto dolor desde hace tiempo: disco deshidratado y una hernia discal.

¿La solución? Una microcirugía para limpiar bien la zona, y si no mejora habría que hacer una segunda para poner una placa de titanio entre los discos, pero vamos paso a paso y a pensar en positivo.

“Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”

Tengo pánico a los quirófanos, la última vez que entré en uno las cosas no salieron bien y aquello tuvo consecuencias durante años, incluso hasta día de hoy. Pero el dolor que llevo aguantando tanto tiempo y el tener que paralizar mi vida y proyectos tantas veces, no me deja otra opción.

“Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción”