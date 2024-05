Alta tensión entre Alba Carrillo y Anne Igartiburu por Feliciano López

Alba Carrillo es tan rencorosa como bella. O quizá más. La maniquí y colaboradora televisiva saltó a la fama tras salir en Supermodelos 2007, un programa cuya dos primeras ediciones fueron un éxito, pero las novedades de la tercera disgustaron tanto al público que tuvieron que cancelarlo. El mundo no estaba preparada para la introducción forzosa de hombres en el formato. O lo que sea. El hecho es que de esa aventura televisiva salieron nombres como Noelia López, Paloma Bloyd o Alba Carrillo. Las dos primeras se ganaron la vida tanto ejerciendo de modelos como de actrices. La tercera, nuestra Alba, apuntó más al mundo de la telebasura.

Tras mantener varias relaciones con varios famosos de los que terminó echando pestes, terminó haciéndose un hueco en los platós de televisión. Cierto es que Telecinco terminó prescindiendo de Alba Carrillo al no dejar de acumular enemigos allá por donde pasaba. Y eso que pasaba por muchos programas tanto en forma de participante como de colaboradora. Era todo un personaje televisivo para ese mundillo de ligues, cuernos y traiciones y por ello ha sido reclutada para colaborar en 'De Corazón', programa presentado por la veterana Anne Igartiburu.

En los últimos días, Alba Carrillo ha vuelto a arremeter (otra vez) contra Feliciano López con su particular humor. Sin embargo, lo que quizás no esperaba ningún miembro del equipo, es que esto pudiera originar un conflicto entre la modelo y la vasca. Tras ver el vídeo con los totales, Anne Igartiburu, amiga reconocida del tenista, ha tratado de defenderle: "Alba, ¿qué has dicho por esa boca? No te puedo dejar sola. ¿Qué necesidad tienes de decir estas cosas?". Y esta defensa no sentó muy bien a la protagonista del momento, que intentó salir del entuerto como buenamente pudo.

Cruce de zascas y puntilla a Alba

"Escúchame, lo siento, porque sé que le tienes cariño. De verdad, te juro que me duele porque sé que es tu amigo y te tengo cariño. ¿Sabes qué pasa? Cuando yo tuve una depresión por su culpa, mi madre me daba de comer con pajita y mi hijo tuvo que ir al psicólogo por todo lo que pasó, no estabais ninguno. Así que yo voy a seguir riéndome todo lo que pueda". A esto, la presentadora le respondió con un escueto: "Bueno, si a ti te sirve de terapia. Creo que a él le entra por una oreja y le sale por otra". Una opinión con la que Alba tampoco ha estado muy de acuerdo: "No tanto". Finalmente, Anne ha decidido darle un zasca a la colaboradora para dar por zanjado el tema: "Ya quisieras tú". Nunca le sentó bien a Alba Carrillo que Feliciano realmente nunca la quiso, se casó sin de verdad quererlo y por ello rompiera el matrimonio prácticamente a la vuelta del viaje de novios.