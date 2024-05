El problema que Enrique Ponce y Ana Soria se han encontrado en sus planes de boda

Tarde AR es el programa que presenta Ana Rosa Quintana todos los días de lunes a viernes en Telecinco. En la edición de este martes han hablado sobre la última e inesperada noticia sobre una de las parejas que durante muchos meses estuvo de moda en nuestro país. Uno de los colaboradores del programa ha dado una información exclusiva que apunta a ser una de las noticias de 2024 en el mundo del corazón.

Enrique Ponce y Ana Soria forman una de las parejas más conocidas en España. El ex torero y la joven iniciaron su noviazgo en verano de 2020. Aunque desde el primer momento, sobre todo ella, fue mostrando el inicio de la relación a través de sus redes sociales con el paso del tiempo ambos optaron por un perfil bajo a nivel mediático.

Durante algunas semanas también la separación de Ponce y Paloma Cuevas estuvo en el foco de los medios del corazón, hasta que poco a poco se fue apagando el fuego. Desde entonces la aparición más llamativa del torero fue en su visita en El Hormiguero con Pablo Motos, donde declaró su amor a la joven Soria: "Ana es la mujer de la que estoy enamorado locamente por muchísimas cualidades humanas que tiene, pero en especial por el corazón tan grande que tiene".

Enrique Ponce y Ana Soria / SD

La fecha de la boda de Enrique Ponce y Ana Soria y un inconveniente

Pese a las numerosas críticas que recibió la pareja en sus inicios, sobre todo, por la diferencia de edad. De hecho era habitual ver a Ponce con los amigos de Ana Soria, notoriamente más jóvenes que él, en muchas publicaciones en la cuenta de Instagram de ella y como si fuera uno más de la pandilla.

Cuatro años después del inicio de la relación entre ambos y de la separación de Ponce y Cuevas tras veinte años de matrimonio y dos hijas, el torrero ha tomado una decisión muy importante.

Según ha informado Miguel Ángel Nicolás en ‘TardeAR’, la pareja ya tiene planes de boda. La fecha del enlace sería en 2025, sin embargo, habría algún pequeño inconveniente.

Evidentemente a día de hoy Enrique Ponce no podría celebrar su enlace con Ana Soria en el altar de la iglesia, así que debería ser por lo civil. Asimismo la revista Diez Minutos ha ido más allá y ha asegurado que ambos están mirando lugares para la celebración en Almería, la tierra de origen de Soria. ¡Esperamos más acontecimientos para la que puede ser la boda de 2025!