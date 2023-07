Tan solo hace dos días que se coronó como Miss Universo de España y aún no se lo cree. Se ha criado en la ciudad de Murcia y hace gimnasia rítmica desde los 4 años. Afirma ser una enamorada de la Región y está graduada en Markenting y Publicidad. Ella es Athenea Pérez (Murcia, 1996) y desde el pasado domingo aspira al trono mundial de este certamen, que se celebrará en diciembre en El Salvador.

¿Cómo te sientes al haber ganado el Miss Universo representando a la Región de Murcia?

La verdad que por una parte fue mágico y, por otra, sigo sin creérmelo. Ahora, la gente que me habla me dice: ¡Ay! Miss España, Miss Universo España, y yo pienso: "Pero si lo que yo estoy deseando es volver a mi Murcia, a darme un paseo con mis amigos". Pero bueno, me tengo que acostumbrar un poco a esta nueva vida. No te esperas esto.

¿No te veías como ganadora?

En realidad, este año sí que iba a por todas. Pero, en 2019, me quedé primera finalista, es decir, segunda. Y ahí, yo no iba preparada. Sin embargo, vi que tenía potencial y que podía llegar a ganar. Pero claro, al haber quedado una vez segunda, mi subconsciente no me dejaba asegurarme de que iba a ganar, como una autoprotección. Sabía que tenía muchas posibilidades, pero estaba rodeada de chicas maravillosas y todo dependía de un jurado.

¿Cuáles son los criterios que tiene en cuenta el jurado?

En primer lugar, el físico juega un papel fundamental, pero también los estudios, la elocuencia, la oratoria... El certamen de Miss Universo se basa ahora en empoderar a la mujer y, sobre todo, reconocer su liderazgo. En estos últimos años han buscado a alguien que sea capaz de liderar, de crear un cambio en su sociedad, sea a mayor o menor escala.

¿Cuáles crees que fueron los factores clave que te llevaron a la victoria?

Mi constancia. Va metida en mi personalidad. También mi carácter, que es competitivo. Me gusta hacer las cosas bien y soy muy autosuficiente. A pesar de que éramos un grupo de 17 chicas, yo siempre intentaba ayudar con todo. Si el fotógrafo necesitaba juntarnos a todas, intentaba echar una mano: "Venga, vamos a organizarnos, vamos a hacer el trabajo rápido". Y eso va demostrando que eres espabilada y que, obviamente, sabes trabajar por ti misma. No hace falta que te manden y te digan lo que tienes que hacer.

¿Cómo te has preparado para un evento de tal envergadura?

En mi caso, por ejemplo, lo que más tuve que incluir en mi rutina fue el saber sacarme partido. Soy una chica que ha sido deportista toda la vida y que, generalmente, vivo mi día a día en un chándal. Y ahora, al estar de cara al público, tenía que aprender a intentar ir siempre arreglada o maquillada, que era algo que no controlaba en absoluto. La oratoria también fue importante. Creo que se me da bien hablar de cara al público, pero todavía me falta mucho por mejorar.

¿Qué deporte hacías?

He hecho gimnasia rítmica desde los 4 a los 20 años, más o menos. En Murcia.

¿Tu padre es de Mula, pero hiciste gimnasia rítmica en Murcia, ¿dónde te podemos ubicar?

No he llegado a vivir en Mula pero tengo amigos, familia y todo eso allí. No obstante, siempre he vivido en Murcia. En el barrio de San Antón. Hasta que con 18 años me mudé a Churra.

¿Qué te motivó a participar en el concurso de Miss Universo. ¿Cómo comenzó todo?

Todo empezó en la Nueva Condomina. Antes se hacían casting de modelos allí y, de ahí, entré a la agencia Monroe Model, que es la agencia referente de modelos en Murcia.

Ahora, sí que está muy separado el tema de la moda y el de las misses, pero por aquel entonces no. Cuando solo tenía 17 añitos me mandaron a un certamen y fue cuando me empezó a picar el gusanillo.

¿Era un deseo desde pequeña?

Lo de dedicarme a la moda me llegó de rebote, porque yo en el casting este que he comentado fui a acompañar a una amiga, me dijeron que me apuntara y, al final, acabé ganando el concurso.

En cuanto a los estudios, todos hemos pasado por muchas fases, ¿no? Pero yo desde pequeña quería ser astrónoma. Lo tenía clarísimo. Recuerdo que mi madre me decía que si quería serlo, tenía que irme a Londres y yo le decía que no, que yo no salía de Murcia.

Después, mi siguiente fase llega en Bachillerato, en la que quería estudiar Derecho para aplicar a notario. Estaba enfocadísima en ello porque yo era de letras. Pero cuando cursé el Bachillerato de Ciencias Sociales con Economía, descubrí que el Marketing era mi vocación. Hice dos años en Murcia y luego me fui a Madrid, donde estudié el doble grado de Marketing y Publicidad en la Nebrija.

La temática del concurso de este año se enfocaba en el empoderamiento de la mujer, ¿qué valoración haces sobre la idea extendida de que este tipo de concursos fomentan exclusivamente la cosificación de la mujer?

En parte, entiendo que opinen eso. Pero bueno, como todo en la vida, los certámenes de belleza también han ido evolucionando. Hasta tal punto que, en los últimos años, la gente cuando gana una chica un concurso de estos dicen: "Pues a mí no me parece tan guapa". Claro que no te parece tan guapa, porque a lo mejor no era la más guapa, pero sí la más completa, la más competente, la que sí puede influir en la poblaciónde manera positiva y aportar algo a la sociedad.

A esa gente les diría que les dieran una oportunidad y que en algún momento de sus vidas sigan un concurso de belleza. Hay muchísimos más puntos que pueden sorprender. De hecho, la Miss Universo actual, es emprendedora. Tiene una marca de ropa y lo que hace es hacer todas sus prendas con material reciclado. Está ligada a la moda, pero también, al medio ambiente. Me parece un ejemplo maravilloso el que ella está dando a la sociedad.

Semanas antes del certamen recibiste críticas racistas en redes tras darte a conocer como la candidata de la Región a nivel nacional, ¿cómo lo afrontaste?

En ese momento, me dieron todavía más fuerzas. Todo el mundo oye mi acento y yo me considero murciana, vamos, hasta la médula. Así que dieron más fuerza para seguir y demostrar que un murciano no tiene un físico o un prototipo concreto. Yo no soy menos válida por no tener la piel clara.

Ahora que he ganado vuelven a salir muchísimas críticas, porque ya no es Murcia, ahora es España. Si antes había tantas personas descontentas por representar a la Región, imagina a escala nacional. Pero bueno, yo sigo pensando que esto me da fuerza. Los comentarios racistas no interfieren en absoluto en mi vida, porque significa que no me pueden atacar por otra cosa. Se están metiendo con algo de mi físico que yo no puedo cambiar. Realmente, no me afecta porque para mí no es un desprecio.

¿Recibiste apoyo por parte de los murcianos?

Sí, recibí mucho apoyo, sobre todo por Instagram. Tanto gente de Murcia como a nivel nacional. Personas de todas partes de España me apoyaron. Me quedo con eso realmente.

¿Cuáles son tus planes a futuro como modelo y cómo esperas aprovechar esta plataforma?

Ahora mismo me debo centrar en prepararme para el festival internacional. Es mi prioridad. Me gustaría darlo todo e intentar dejar a España en buen lugar. El año pasado, por ejemplo, entramos en el top 16 y fue un logro inmenso. Además, si puedo seguir dando ejemplo o ser referente para el sector de la población afrodescendiente, sería un orgullo para mí. Lo único que yo quiero es normalizar y que dejen de señalarnos como si no fuéramos de aquí o tuviéramos menos derechos que una persona española blanca. Me gustaría involucrarme, incluso formar parte de algún tipo de asociación.

¿Qué consejo le darías a otras jóvenes murcianas que sueñan con seguir tus pasos y participar en estos concursos de belleza?

Les diría que nunca dejaran de lado sus sueños, incluso aunque parezcan imposibles, porque si a mí me hubieran dicho que con 15 años iba a representar a España en un certamen como la persona más bella o más completa, te diría que es imposible, sobre todo, por mi color de piel. Al final, son obstáculos que nosotros mismos nos imponemos. La sociedad nos los impone, al menos una parte de ella, y nosotros nos los creemos. Esto no ocurre con todo el mundo, hay personas maravillosas y yo creo que España, en su mayoría, apoya la diversidad y la mezcla de culturas.

También les diría que no hagan caso a esos miedos, porque al final somos nosotros mismos los únicos que nos podemos frenar y que luchen por todo lo que quieran conseguir en su vida, porque es muy probable que si se esfuerzan y lo dan todo, lo consigan.

La siguiente parada del camino te lleva hasta El Salvador, donde concursarás a nivel internacional en diciembre por la corona de Miss Universo, ¿vas a ganar?

Es muy pronto para hacerme esa pregunta, porque todavía no lo asimilo, pero tengo muy buenas sensaciones.