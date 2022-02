Las mandarinas están entre las frutas más consumidas a nivel mundial, y eso se debe a que podemos comerlas en prácticamente cualquier parte, aunque son estacionales. Llevarlas encima por si tenemos hambre, y pelarlas y disfrutarlas como snack hasta como postre es un placer. Son ricas en vitaminas. ¿Qué pasa si tomas mandarinas a diario?

Los profesionales de la salud y la nutrición suelen recomendar la ingesta diaria de frutas y verduras, al ser de los alimentos que mayor cantidad de propiedades poseen y beneficios aportan al cuerpo humano, muchas veces no sabemos en detalle cuáles son las virtudes de cada una. Los nutricionistas creen que no hay un límite de mandarinas que se puedan comer durante cada día. Al final, eso dependerá también del gasto de energía de la persona, ya que, por ejemplo alguien que sale a correr y completa varios kilómetros, bien podría recuperarse comiendo dos o tres unidades. No poseen sustancias que puedan ser consideradas negativas para el organismo, por lo que no generan efectos secundarios, a veces presentes en otras frutas cuyo consumo se aconseja restringir, justamente, para prevenirlos.

Se aconsejan hasta dos mandarinas al día. Esa es una proporción media diaria suficiente para aprovechar todas sus ventajas, evitando asimismo aumentar de peso, dado que serían solamente 80 a 100 calorías entre ambas. De cantidades de azúcar casi imperceptibles en su contenido, las mandarinas destacan por su aporte generoso de vitamina C, un compuesto entre cuyos beneficios podemos listar la mejora de la salud total del cuerpo, impidiendo que se desarrollen variadas enfermedades, tanto leves como graves.