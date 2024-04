¡Cuidado! Si has tomado alguno de estos medicamentos no puedes conducir

Con la llegada del frío y de las lluvias, lo normal es que tarde o temprano puedas hacer enfermo. Si es así, es recomendable que, en la medida de lo posible, te quedes en casa para mejorarte pronto y poder volver a una vida normal. Si en cambio no tienes esa posibilidad o crees que no te encuentras tan mal, debes tener cuidado con algunos medicamentos si vas a conducir un vehículo.

Muchas personas piensan que conducir un vehículo cuando se está enfermo no es peligroso, pero lo cierto es que se equivocan. Aunque todo depende de la gravedad de la enfermedad, aquí tienes algunas situaciones en las que no deberías conducir.

Peligros al volante

Periodos de alergia : Más de 14 millones de personas tienen alguna alergia en España, y, aunque no lo creas, en muchas ocasiones esto puede ser perjudicial para ti mientras conduces. Al frotarte los ojos , estornudar continuadamente o tener que sonarte la nariz estás quitando atención de la carretera y podría ser peligroso .

: Más de 14 millones de personas tienen alguna alergia en España, y, aunque no lo creas, en muchas ocasiones esto puede mientras conduces. Al , o tener que estás quitando de la carretera y podría ser . Enfermedades del sistema nervioso : Todos aquellos conductores que padecen enfermedades que afectan al sistema motor, sensorial o de coordinación , como el Párkinson o la esquizofrenia, no pueden conducir un vehículo.

: Todos aquellos conductores que padecen que afectan al , como un vehículo. Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño : Aquellas personas que presentan esta enfermedad pueden suponer un peligro para la seguridad vial , por lo que necesitan presentar un informe médico favorable para obtener el permiso de conducir o renovarlo.

: Aquellas personas que presentan esta enfermedad pueden suponer un , por lo que necesitan presentar un para obtener el permiso de conducir o renovarlo. Anemia: Si padeces anemia severa, debes saber que sus síntomas (fatiga, mareos, sudoración y taquicardias) pueden ser altamente peligrosos al volante. Por este motivo, es recomendable no conducir si se sufre esta patología, a no ser que el médico lo permita.

Medicamentos que afectan a la conducción

Existen algunos medicamentos que pueden afectar notablemente a tu conducción aunque no lo sepas, causando que te distraigas más de lo debido, que te marees o incluso te duermas. Suelen estar señalizados con un triángulo de emergencia con un coche en su interior. Estos son los medicamentos que normalmente cuentan con esta señalización y con los que en muchas ocasiones no podrás conducir si los has tomado:

Antidepresivos : Hay varios grupos de antidepresivos , aunque los tricíclicos o clásicos ocasionan una gran dilatación de la pupila y con frecuencia visión borrosa . Sin embargo, existen distintos fármacos de este grupo sin este efecto, aunque con el paso del tiempo se produce una cierta tolerancia al mismo .

: Hay varios grupos de , aunque los o clásicos ocasionan una gran y con frecuencia . Sin embargo, existen distintos fármacos de este grupo sin este efecto, aunque con el paso del tiempo se produce una . Antialérgicos : Los primeros fármacos para las alergias tenían un gran efecto anticolinérgico, por lo que producían con frecuencia visión borrosa . Ahora, disponemos de nuevos antialérgicos con menos efectos secundarios, pero hay casos en los que se deben recetar estos primeros medicamentos. No obstante, los antialérgicos, en general, pueden producir somnolencia .

: Los primeros fármacos para las alergias tenían un gran efecto anticolinérgico, por lo que producían con frecuencia . Ahora, disponemos de nuevos antialérgicos con menos efectos secundarios, pero hay casos en los que se deben recetar estos primeros medicamentos. No obstante, los antialérgicos, en general, pueden producir . Antipsicóticos : Estos medicamentos se emplean para tratar la esquizofrenia , entre otros usos. Al igual que sucede con los antialérgicos , los primeros antipsicóticos eran muy anticolinérgicos. Actualmente, existen otros grupos más seguros, aunque todavía en muchos casos se siguen recetando los clásicos, en los que la visión borrosa es muy frecuente .

: Estos medicamentos se emplean para tratar la , entre otros usos. , los primeros antipsicóticos eran muy anticolinérgicos. Actualmente, existen otros grupos más seguros, aunque todavía en muchos casos se siguen recetando los clásicos, en los que la . Otros fármacos: Hay ciertos medicamentos que de forma muy infrecuente o en tratamientos muy prolongados producen efectos sobre la visión. Entre los más usados destacan los corticoides, y entre los de un uso más específico los bifosfonatos, amiodarona, etambutol, cloriquina e isoretinoina.