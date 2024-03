'Black Desert' celebra sus 55 millones de usuarios con eventos y la llegada de una nueva clase

El desarrollador y editor Pearl Abyss ha revelado que 'Black Desert Online' ha superado otro hito importante con sus 55 millones de jugadores registrados en todas las plataformas, lo que ha generado a sus arcas unos ingresos de 3 billones de wones (2.500 millones de euros) desde su lanzamiento en Corea del Sur para PC hace ocho años. Para celebrarlo, la casa de software ha anunciado la llegada de la Clase 'Erudita' para PlayStation y Xbox el próximo miércoles 6 de marzo.

Otro año intenso

Después de un 2023 con múltiples premios y muchos eventos comunitarios, la editora está decidida a ofrecer a sus jugadores un 2024 con contenido aún más elaborado, celebraciones comunitarias e incentivos. Además de pasar todo el mes de marzo celebrando estos increíbles datos con múltiples eventos, se dará el pistoletazo de salida al quinto aniversario de 'Black Desert Console’'y a los cuatro años de compatibilidad multiplataforma introduciendo la nueva clase a Xbox y PlayStation el próximo 6 de marzo.

“Nuestro objetivo en 2024 es hacer que Black Desert sea más ágil, accesible y atractivo para todos los niveles de jugadores”, explicaba recientemente Jaehee Kim, productor ejecutivo de Black Desert. “Este octavo aniversario señala nuestro progreso hacia ese objetivo, y seguiremos avanzando todavía más”.

8 Things You Need to Know About the 8th Anniversary - Black Desert

Eventos, concursos, retransmisiones en directo…

Para celebrar su octavo año de actualizaciones el título acogerá una serie de eventos llenos de recompensas -desde algunas sencillas que se obtienen con solo entrar al juego, hasta esfuerzos colectivos de la comunidad, etc.- en PC, PlayStation y Xbox. Los jugadores de PC podrán participar en hasta ocho grandes eventos, desde recompensas por iniciar sesión todos los días en el juego hasta las recompensas de equipo por los Símbolo de Cariño, pasando por un concurso de emoticonos y mucho más.

El equipo de la comunidad de PC celebrará una retransmisión en directo combinando el Aniversario y la 'Guerra de las dos rosas' el domingo 3 de marzo, en la que se tratarán temas como el mejor arte y la captura de pantalla del año, juegos de escondite, un concierto dentro del juego, retransmisiones asociadas, concursos y más.

Por su parte, los jugadores de consola disfrutarán de un montón de eventos, concursos y rebajas: desde un evento con +400% de experiencia hasta conseguir 2.200 Cronilita solo por iniciar sesión en el juego todos los días, pasando por ofertas especiales dentro de la tienda del juego. Todos estos eventos van acompañados de generosos descuentos para atraer a nuevos jugadores.

La clase 'Erudita'

La clase femenina Erudita, la 27ª disponible en 'Black Desert Console', es una alquimista y maestra manipuladora de la gravedad. Utilizando sus dos tipos de martillo, ataca con rapidez y poder, pero además su dominio de la gravedad le permite engañar a los enemigos con movimientos impredecibles y una fuerza de contraataque abrumadora.

Los jugadores de Xbox y PlayStation se beneficiarán de una serie de mejoras en respuesta a los comentarios de los jugadores de PC. De hecho, se han corregido las habilidades de movilidad en terrenos inclinados, y el equipo de desarrollo ha aumentado su velocidad general de combate ajustando las animaciones de sus habilidades clave y ampliando sus opciones de combos.