El Servigroup Peñíscola se enfrentará al Betis en la Final Four de la Copa del Rey

El Real Betis Futsal será finalmente el rival del Servigroup Peñíscola en las semifinales de la Final Four de la Copa del Rey 2024. El conjunto peñiscolano se las verá así contra el equipo anfitrión de esta final a cuatro que se disputará en Sevilla los días 18 y 19 de mayo, tras el sorteo celebrado este lunes en el Estadio Benito Villamarín. Sorteo que no estuvo exento de polémica ya que a la finalización del mismo, el primer rival del Servigroup Peñíscola era el Jimbee Cartagena. Sin embargo los emparejamientos dictaminados en primera instancia no cumplían las bases estipuladas en la circular publicada por la Real Federación Española de Futbol el pasado 17 de abril.

Por un error, en un primer momento se asignó al Jaén la condición de visitante en la primera semifinal frente al Betis. No obstante, el equipo jienense debía ser el local en la segunda semifinal, mientras que el rival del Betis debía ser el Servigroup Peñíscola, extraído en tercer lugar. Finalmente, a media tarde del lunes, tras una reclamación realizada por el propio Servigroup Peñíscola, la RFEF rectificó y anunció la modificación de los emparejamientos para cumplir así con la circular nº 65.

Segunda Final Four consecutiva

El Servigroup Peñíscola disputará en Sevilla su segunda Final Four consecutiva, tras caer en las semifinales de la edición 2023 de Antequera contra Jimbee Cartagena. Los peñiscolanos, en el presente torneo, vienen de eliminar al Ceutí en los penaltis, al Valdepeñas en la prórroga y al Barça en el último segundo del partido de cuartos. La edición de 2024 servirá para que los de Santi Valladares vuelvan a luchar por levantar el primer título nacional de su historia.

Por su parte, el Real Betis Futsal también participará en su segunda Final Four tras haber alcanzado las semifinales en 2020. Los béticos han dejado fuera en esta edición al Melistar, al Alzira y al Palma, aunque en este tramo final de temporada siguen luchando por mantener la categoría en Primera División. A falta de tres jornadas, ocupan posición de descenso a Segunda con 21 puntos, empatados con el Tudelano Ribera Navarra. Del equipo andaluz, que destituyó a su entrenador Bruno García el pasado mes de marzo, destacan los internacionales españoles Lin y Raúl Jiménez, y el portero también internacional con España y ex del Peñíscola, Molina.

Ambos equipos, Servigroup Peñíscola y Real Betis, ya se enfrentaron en una ocasión en esta competición, en los cuartos de final de 2020, con victoria bética por 2-1. En cambio, en los dos duelos disputados esta temporada, doble victoria peñiscolana, 4-2 en el Juan Vizcarro y 0-6 en el Centro Deportivo Amate.

El representante del Servigroup Peñíscola en este sorteo celebrado en Sevilla fue el capitán, Elías, quien mostró la ambición del equipo en esta final a cuatro: "El año pasado ya estuvimos en la Final Four, para nosotros es un premio y cada rival sería difícil. Nosotros en liga ya hemos hecho los deberes, ya estamos tranquilos y ahora lo que queremos es llevarnos la Copa a Peñíscola".