El Servigroup Peñíscola dice adiós al sueño de la Copa

El Servigroup Peñíscola se quedó a las puertas de la primera final de su historia después de perder en la semifinal contra el Real Betis por 3-2. Los dos goles de Diego Sancho y el apoyo de 400 aficionados en la grada fueron insuficientes para superar al conjunto verdiblanco, que en cambio accede a su primera final y peleará el título contra el Jimbee Cartagena. El equipo peñiscolano intentó igualar el marcador en los minutos finales con portero-jugador, pero sin acierto cara a portería.

El técnico, Santi Valladares, explicó en la previa que la clave era "ser uno mismo", pero este sábado en el Palacio de los Deportes de San Pablo, no fue así. El Servigroup Peñíscola salió bien de inicio y se adelantó a los tres minutos con un remate en el área de Diego Sancho tras un córner. Pero a partir de ahí, el equipo desapareció y no se encontró cómodo en la pista ni en ataque ni en defensa. El Real Betis fue a más y acabó empatando en el 14 con un disparo lejano de Muñoz. Por suerte, una roja directa a Gus fue revisada por vídeo-arbitraje y el portero manchego pudo continuar en pista el resto del partido.

Antes del descanso, los del Baix Maestrat tuvieron una mínima reacción en la que casi marcan el 1-2, pero Molina lo evitó con la cara ante Sancho. Tras el descanso, se mantuvo la tónica del primer tiempo, con un Peñíscola irreconocible y muy errático en pista. Los locales acabaron dando la vuelta al marcador en una contra definida por Raúl Jiménez.

Acto seguido, los peñiscolanos pudieron reaccionar con una gran definición de Sancho a pase de Víctor Pérez para marcar el 2-2. Sin embargo, el Betis volvió a adueñarse del partido, siendo muy superior al Peñíscola, hasta volver a ponerse por delante en el 34 con otro tanto de Muñoz.

En el tramo final del partido, los de Santi Valladares dieron un paso adelante en busca del empate pero sin acierto, ante un Molina, ex del Peñíscola, muy seguro bajo palos. Pani y Aicardo tuvieron sendas oportunidades que despejó el portero bético, mientras que Gauna lanzó un balón al larguero. Los de la Ciudad en el Mar acabaron sacando portero-jugador pero faltó mucha precisión en el juego ofensivo. A poco del final, el Servigroup Peñíscola reclamó una sexta falta de los locales que los árbitros no señalaron y la victoria se quedó en tierras sevillanas. Triunfo merecido por parte de los verdiblancos ante un Peñíscola al que le pudo la presión y no supo asumir su condición de favorito.

Los del Baix Maestrat caen en semifinales de la Copa del Rey por segundo año consecutivo y dan por cerrada la temporada 2023/24. Pese a la derrota, satisfacción por la permanencia lograda en Primera y por haber vuelto a una Final Four tras eliminar a equipos como el Valdepeñas o el Barça. Ahora, toca descansar y a pensar en volver en la 24/25.

Ficha técnica

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Gus, Plaza, Gauna, Pani, Sancho; cinco inicial; Saladié, Elías, Cristian, Juanqui, José Mario, Víctor Pérez y Aicardo.

Goles: 0-1 Diego Sancho (min. 3), 1-1 Muñoz (min. 14), 2-1 Jiménez (min. 22), 2-2 Diego Sancho (min. 28), 3-2 Muñoz (min. 34).