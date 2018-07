La cautelarísima salva al Hércules sobre la campana

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concedido al Hércules CF la suspensión cautelar del pago de la sanción de recuperación de 6,9 millones de euros por la que fue castigado por ayudas institucionales y la entidad no tendrá que hacer pago efectivo inmediato de esta deuda.

El club alicantino, que ha informado este jueves de la noticia, tenía la obligación de pagar hoy de forma inmediata y obligatoria la sanción en el caso de que no hubiera recibido la cautelarísima, tal y como finalmente ha sucedido.

El Hércules alegó en su recurso que el cumplimiento de pago urgente podía provocar un grave perjuicio al club, que se hubiera visto obligado a acudir a la liquidación al no disponer de capacidad económica para hacer frente a las cantidades demandadas en esta decisión de recuperación.

La suspensión del proceso supone un balón de oxígeno para la entidad, que se encontraba en una situación crítica tras la sanción europea y, además, la obligatoriedad de llegar a un acuerdo con la Agencia Tributaria para firmar un convenio singular para saldar la deuda de 4 millones de euros.