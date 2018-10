Antonio Conte, camino del Real Madrid

Lopetegui no, Conte sí. Parecía cuestión de tiempo y la noticia se va a dar después de la durísima y desproporcionada derrota del Real Madrid en el Camp Nou frente al FC Barcelona. La destitución del técnico vasco no va a tardar en anunciarse de manera oficial y según anuncia RadioEstadio, el sustituto no será otro que el italiano Antonio Conte, quien podría ser anunciado este mismo lunes después de la reunión de la Junta Directiva del club.

El ex del Chelsea se encuentra sin equipo y era uno de los que más sonaban para adueñarse del banquillo en medio de una temporada en la que los blancos comenzaron bien y se han ido viniendo a menos hasta el punto de ofrecer un juego gris y no ser capaz de ganar partidos que en el pasado se contaban por victorias.



Carrera como entrenador

La carrera como entrenador comenzó como ayudante en el Siena, aunque una temporada después se hizo cargo del Arezzo, de Tercera División, para pasar al Bari dos temporadas después al rescate de un equipo que campaba en la Cuarta categoría del fútbol italiano.

Su gran salto se produjo al término de la temporada 08-09, cuando el Atalanta le dio la oportunidad en la élite, aunque la experiencia resultó bastante negativa al ser despedido en enero por culpa de los malos resultados. Sin embargo, el Siena volvió a llamarle, esta vez como técnico titular, logrando buenos resultados durante dicha campaña y abriéndole las puertas del club de su vida, la Juventus de Turín.

Fueron tres exitosas campañas con el campeón italiano las que le llevaron a la selección durante dos campañas, antes de recibir la llamada del Chelsea. Fueron dos temporadas de altibajos en Londres, saliendo del club con la fama de estricto. ¿Será lo que necesita ahora el Real Madrid?



Jugador de élite

Formado en las categorías inferiores del Lecce, Antonio Conte firmó por la Juventus de Turín a cambio de lo equivalente a 3,6 millones de euros con 22 años, terminando su larga carrera en la 'Vecchia Signora' 13 años después.