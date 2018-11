El encuentro de la silla eléctrica

El Rayo Vallecano, en descenso, y el Villarreal, a solo un punto de caer en esa zona, se miden con la necesidad imperiosa de lograr una victoria que les daría algo de aire en la clasificación pero que si pierden les dejaría muy tocados para afrontar el parón de la siguiente semana y podría costarle el puesto a sus respectivos técnicos.

El Villarreal llega a Vallecas con la necesidad de reaccionar de una vez y salir de la situación en la que se encuentra, más cerca del descenso que de los puestos nobles de la tabla. El equipo de Javier Calleja podría haberse metido en zona de descenso en el caso de caer hoy y no haberle sonrido la jornada. Por ello necesita no perder ese partido, tanto por lo deportivo como por la convulsa situación que generaría una derrota.

Y es que de perder este encuentro, la presión sobre técnico madrileño del Submarino y sobre el propio club sería ya muy complicada. El Villarreal llega a este encuentro encadenando una racha de cinco partidos de liga sin ganar. La última vez que sumaron los tres puntos fue en Bilbao, hace ya más de un mes.

El Villarreal sigue contando con las bajas habituales de Bruno, Javi Fuego y Carlos Bacca por lesión, a las que se suma otra vez la del defensa italiano Daniele Bonera, que cayó lesionado en el partido disputado en Viena el pasado jueves.

El técnico no ha dado a conocer lista de convocados para este partido, por lo que si hay descartados se conocerá el mismo día del encuentro, es decir, esta misma mañana antes de viajar a Madrid.



Punto de inflexión

La sensación en el oponente, el Rayo, es muy similar a la del Villarreal, donde tienen claro que este partido marcará un antes y un después. De hecho 'Míchel', entrenador del Rayo, reconoció que el Villarreal es un equipo «con muy buenos jugadores», pero apuntó que la visita del conjunto castellonense «puede ser un punto de inflexión» para cambiar la mala dinámica.

El Rayo Vallecano solo ha ganado un partido en once jornadas y es el equipo de la categoría que, con 23 goles, más ha encajado. «A día de hoy hemos encajado muchos goles, pero podemos poner solución a todos los problemas que tenemos y en eso estamos trabajando», dijo Míchel, que elogió las cualidades del Villarreal pese a su cercanía con la parte baja de la tabla.



Calleja, ante su partido "más importante"

Javi Calleja admitió que si bien todos los encuentros son importantes, éste lo es un poco más por la situación en la que se encuentran y por el parón liguero que hay a continuación. «Todos los partidos son importantes, pero para mí es verdad que éste te puede hacer cambiar la dinámica, tendríamos tiempo por delante para poder trabajar y recuperar las sensaciones. Como he dicho todos los partidos son importantes, pero puede que éste lo sea más», afirmó. «Estamos en una posición en la que no nos gustaría estar. Como dije en su día solo depende de nosotros el salir de esta zona, por lo que tenemos que empezar a hacerlo ya. Ellos están en una situación incómoda y debemos ser conscientes de la realidad y de dónde nos encontramos», añadió. El Villarreal acumula cinco partidos sin ganar y una derrota en Vallecas podría dejar al conjunto castellonense en la zona de descenso: «No pienso en perder, sólo me planteo ganar. Ya sabemos que esto es un juego, que hay un rival que tiene sus virtudes delante y que no nos lo pondrán fácil».