"Si antes tenía rabia, ahora mucho más"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, dijo que se había quedado "con mucha rabia" tras empatar en casa con el Espanyol pese a haber contado con una venta de 2-0 en la segunda parte, aunque se mostró confiado en que saldrá de esta situación.

"Si tenía rabia, ahora mucho más. Creo que hemos hecho un buen partido salvo jugadas puntuales y que nos han hecho daño. Te metes un gol y te entran los nervios y luego te hacen un golazo, lo que en situaciones como esta eso te mata", dijo en rueda de prensa.

En su valoración del partido, Calleja comentó que "se ha visto un equipo con ganas, convencido de lo que hacía, un equipo sólido y con gran actitud en la primera parte".

"Hemos hecho un gol y después otro. Después llega un cúmulo de circunstancias y con el dominio del Espanyol. Pero su primer gol ha cambiado la película, debemos darnos cuenta de que solo era un gol y que debemos encajar mejor ese tipo de jugadas", añadió.

De su regreso al banquillo indicó que ha vuelto a casa "contento y con más fuerza todavía" y aunque estaba "fastidiado" por el resultado está "con ganas de pelear".

"A los jugadores los he visto enrabietaos y con ganas de salir, deben salir a muerte y con ganas. Creo que el equipo ha estado empujando y consciente de que entre todos lo sacaremos", agregó Calleja.

El técnico madrileño cree que al equipo lo condenan detalles puntuales. "Una falta que hacemos y que no debemos hacer, no estamos listos. Hemos hecho tres faltas seguidas y ellos tienen calidad para hacer lo que han hecho. Además te la metes tú y a partir de ahí llegan los nervios y a ellos se suma que te marcan un golazo", relató.

Del sistema 3-5-2, Calleja comentó que es un planteamiento que puede darse en más partidos. "He visto cosas positivas, hemos ganado duelos, me ha gustado la solidez y creo que los errores no vienen dados por el sistema. Es una posibilidad que valoro mucho", concluyó.