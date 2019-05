Valverde, KO; 'Bob' Martínez, la primera opción

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, ha dicho que no se comprometería con "nadie" sin antes hablar con la federación belga, según declaraciones del técnico español publicadas este martes el diario flamenco Het Laatste Nieuws a propósito del supuesto interés del Barcelona en su contratación. "No le doy el sí a nadie sin haber hablado antes con Bart y Mehdi", declaró Martínez en alusión a Bart Verhaeghe y Mehdi Bayat, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Comisión técnica de la Unión Real Belga de Sociedades de Fútbol (URBSFA).

El diarío, que se hace eco del aparente interés que la prensa deportiva española atribuye al Barcelona en la contratación de Martínez en sustitución de Ernesto Valverde, no ofrece más testimonios del entrenador catalán y define la respuesta del técnico como "críptica" justo en la misma mañana en la que la emisora catalana RAC 1 ha asegurado que el Barça, cuyo presidente Bartomeu ratificó hasta en dos ocasiones a su técnico antes de la final de Copa, comunicará en breve la salida de Valverde.