Fallece José Antonio Reyes en un accidente de tráfico

José Antonio Reyes (Utrera, 1983) ha fallecido este sábado en un accidente de coche en Utrera. El futbolista de 35 años, que esta temporada jugó en el Extremadura, falleció en un accidente de tráfico registrado a las 11.40 horas en la autovía A.376, de Sevilla a Utrera, al salirse de la calzada e incendiarse el vehículo en el que viajaba. Según ha informado el Sevilla FC, viajaba junto al jugador, un primo suyo Jonathan Reyes, que también ha muerto en el siniestro.



Fuentes del Servicio de Emergencia 112 de Andalucía han confirmado a Efe este accidente, del que fueron alertados por varias llamadas telefónicas. Al lugar del siniestro se han trasladado efectivos de bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios.





No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 de junio de 2019

El Extremadura UD con el alma encogida y el corazón roto comunica el fallecimiento de su jugador Jose Antonio Reyes en un accidente de tráfico. Rogamos a todos una oración por su alma.



DEP — EXTREMADURA UD (@EXT_UD) 1 de junio de 2019



Dos días de luto

El #LevanteUD quiere expresar sus condolencias por el fallecimiento de José Antonio Reyes. Consternados por la noticia. Todo el ánimo a familiares y amigos. DEP ? https://t.co/7la7GI7KLY — Levante UD ? (@LevanteUD) 1 de junio de 2019

El @valenciacf desea mostrar públicamente su consternación y condolencias a familiares y amigos de José Antonio Reyes



DEP ?? — Valencia CF ???? (@valenciacf) 1 de junio de 2019

Consternados por la triste noticia del fallecimiento de José Antonio Reyes. El Villarreal CF desea mandar sus condolencias a familiares, amigos y clubes donde militó el futbolista. DEP. — Villarreal CF (@VillarrealCF) 1 de junio de 2019

??

Descansa en paz https://t.co/HIzKf6zIoF — Valencia Basket Club (@valenciabasket) 1 de junio de 2019

L'Agrupació desea mostrar sus condolencias a familiares y amigos de José Antonio Reyes, que ha fallecido en un accidente de tráfico. Descansa en paz ???? pic.twitter.com/4Xg4i1Yh8r — APValencianistes (@APValencianiste) 1 de junio de 2019

Fue un placer jugar contra ti! D.E.P. Jose Antonio Reyes ???? pic.twitter.com/cpnWM6mDca — Fran Villalba (@franvillalba10) 1 de junio de 2019

Comunicado oficial: José Antonio Reyes

El @realmadrid siente una profunda consternación y tristeza por el fallecimiento del que fuera jugador de nuestro club, José Antonio Reyes.

Tweet (1/2) pic.twitter.com/fAs1lGxmWG — Real Madrid C.F.? (@realmadrid) 1 de junio de 2019

Roto. Destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano https://t.co/RKxTsdZlTl — Sergio Ramos (@SergioRamos) 1 de junio de 2019

Descansa en Paz hermano ?? pic.twitter.com/jfXPYKTisa — Maduro Hedwiges (@madurohedwiges) 1 de junio de 2019

El FC Barcelona quiere expresar su más sentido pésame por la muerte del futbolista José Antonio Reyes, un jugador brillante y carismático; una de las figuras más destacadas y con una trayectoria más dilatada de nuestro fútbol. Descanse en paz. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 1 de junio de 2019

Tristísima noticia. DEP Antonio Reyes. Mucho ánimo a su familia y amigos pic.twitter.com/10Mp3rVSvz — Luis Garcia Plaza (@LuisGarciaPlaza) 1 de junio de 2019

No me lo creo, que tragedia más grande. Hoy todos corremos la banda izquierda junto a ti y tu familia. Descansa en paz amigo mío. pic.twitter.com/GbRFwIfNf3 — Joaquín Sánchez (@joaquinarte) 1 de junio de 2019

Dolor , mucho Dolor . Consternado y sin poder creerlo Jose . Cuando Regresaste a tu @SevillaFC fue para todos nosotros un privilegio jugar a tu lado ahora te nos vas muy joven y con muchas cosas por vivir . DEP Jose Antonio Reyes , Fuerza a toda la familia. pic.twitter.com/FsT7ntcwhh — Andrés Palop (@Palop1) 1 de junio de 2019

No puedo expresar con palabras la tristeza que llevo dentro. Siento tal vacío que me es difícil contar que he perdido a un amigo, un compañero, alguien con quien he crecido. Siento tanto haberte perdido Jose... Mi apoyo eterno para toda su familia. DEP José Antonio Reyes. pic.twitter.com/OjsSNZSz2y — Jesús Navas (@JNavas) 1 de junio de 2019

Nos deja uno de nuestros jugadores emblemas de la @laliga . Ha sido parte de la historia de estos 90 años de competición, muchos clubes en sus botas, rezaremos por ti. D.E.P Jose Antonio Reyes. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 1 de junio de 2019

Totalmente tiro...No tengo las palabras para expresar mi profunda tristeza, no quiero creerlo...! Eras mucho más que un simple compañero de equipo, te extrañaré, mi hermano... ¡Descansa en paz, artista! ?????????? #RIPReyes pic.twitter.com/oju4J8siHM — Stephane Mbia (@StephaneMbia) 1 de junio de 2019

Destrozado y hundido. No me puedo creer que nos hayas dejado. Mi pésame a toda su familia y a todo el sevillismo. Tu recuerdo será eterno capitán. pic.twitter.com/A2Xlfhd52q — Joaquín Caparrós (@JoaquinCaparros) 1 de junio de 2019

Triste noticia la que hemos recibido esta mañana... se va un icono para el sevillismo . Mucho ánimo a toda la familia en estos momentos tan duros D.E.P Jose Antonio pic.twitter.com/Al99016vto — Pablo Sarabia Garcia (@Pablosarabia92) 1 de junio de 2019

Everyone at UEFA is shocked & hugely saddened to learn that José Antonio Reyes has died aged 35.



A Spanish international with 5 @EuropaLeague titles, Reyes will be sorely missed by the football world.



Our thoughts are with his family & friends at this terrible time. pic.twitter.com/EW4btJ9Vf9 — UEFA (@UEFA) 1 de junio de 2019

La familia atlética está de luto. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz — Atlético de Madrid (@Atleti) 1 de junio de 2019

Toda la fuerza y cariño para la familia del @EXT_UD. Descanse en paz. https://t.co/ZsHIBzbxT6 — LaLiga (@LaLiga) 1 de junio de 2019

El #HérculesCF se une al duelo del fútbol español por el fallecimiento de José Antonio Reyes. Nuestras condolencias y todo nuestro ánimo para familiares y amigos en estas horas tan duras. #DEP https://t.co/5S4W8VBO18 — Hércules CF Oficial (@cfhercules) 1 de junio de 2019

De parte de todos aquellos que componemos la familia del Alba, nuestro más sincero pésame a familiares, amigos y todos aquellos clubes en los que jugó José Antonio Reyes, al que siempre fue un placer ver jugar en el Belmonte.



DEP pic.twitter.com/bJgTKQrFGA — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 1 de junio de 2019

Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro compañero José Antonio Reyes, uno de los grandes jugadores que ha dado el fútbol español a lo largo de su historia. Nuestro pésame a familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/33mYGodIhr — AFE (@afefutbol) 1 de junio de 2019

El #MálagaCF muestra sus condolencias a los familiares, amigos y todos los clubes donde militó José Antonio Reyes, futbolista internacional que ha fallecido este sábado en su tierra natal, Utrera.



D.E.P. — Málaga CF (@MalagaCF) 1 de junio de 2019

Desde el Rayo Vallecano queremos transmitir nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de José Antonio Reyes fallecido hoy en accidente de tráfico.

D.E.P. — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 1 de junio de 2019

Noticia imposible de creer, imposible de digerir, que duro Dios mío....DEP José Antonio Reyes.... que pena más grande.. Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio y Tu, allá arriba pic.twitter.com/utwgqfG1CH — Monchi (@leonsfdo) 1 de junio de 2019

El #RealBetis se une al dolor de la familia sevillista por la pérdida de su canterano José Antonio Reyes y envía sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/nEzHExUP7E — Real Betis Balompié (@RealBetis) 1 de junio de 2019

Nuestras condolencias y todo nuestra fuerza a la familia y amigos de José Antonio Reyes.



Descansa en paz, amigo. pic.twitter.com/8Pjt5oIMXD — World Padel Tour (@WorldPadelTour) 1 de junio de 2019

Esta puta vida nos arranca a uno de los nuestros...



DEP Jose Antonio Reyes... pic.twitter.com/b7Wjoo6k2W — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) 1 de junio de 2019

?? La #RealSociedad quiere trasladar su más sentido pésame a los familiares y amigos de José Antonio Reyes. Goian bego. pic.twitter.com/3s7xkspJua — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 1 de junio de 2019

Estamos consternados por el trágico fallecimiento del futbolista José Antonio Reyes. Nuestros pensamientos y cariño están con su familia, con el @EXT_UD , el @SevillaFC y todos sus amigos y allegados. Descanse en paz. — SD Eibar (@SDEibar) 1 de junio de 2019

Desde el #AthleticClub queremos trasladar nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de José Antonio Reyes.

Descanse en paz https://t.co/b8Hs3atLqe — Athletic Club (@AthleticClub) 1 de junio de 2019

DEP José Antonio Reyes. Nuestro más sentido pésame para sus allegados y toda la familia @SevillaFC.



Mucha fuerza desde Gelsenkirchen. #S04 https://t.co/wHNWVkfBsu — FC Schalke 04 (@s04_es) 1 de junio de 2019

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.



Jose Antonio Reyes: 1983-2019



Rest in peace, Jose ?? pic.twitter.com/AT6rLFutvI — Arsenal FC (@Arsenal) 1 de junio de 2019

We are sad to hear of the tragic passing of Jose Antonio Reyes.



Everyone at Manchester City sends their love and thoughts to Jose's family and friends. ?? — Manchester City (@ManCity) 1 de junio de 2019

El Córdoba Club de Fútbol lamenta comunicar el fallecimiento de José Antonio Reyes tras un accidente de tráfico.



Eres, fuiste y serás por siempre parte de nuestra historia. Descansa en paz. pic.twitter.com/GQl4trtp54 — Córdoba CF (@Cordobacfsad) 1 de junio de 2019

Desde el C.D. Leganés queremos transmitir nuestro pésame y condolencias a toda la familia y amigos del futbolista José Antonio Reyes, y mandar un abrazo gigante a nuestro canterano del Alevín A Jose Antonio Reyes López.



Descanse en paz. pic.twitter.com/iqGBGm4PUU — C.D. Leganés (@CDLeganes) 1 de junio de 2019

La RFEBM y el #Balonmano español se unen al dolor del @SevillaFC y de la familia sevillista ante la trágica pérdida de uno de sus ilustres canteranos. Descanse en paz. https://t.co/7tbTke690r — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) 1 de junio de 2019

Qué triste noticia.... un icono se ha ido. Descansa en paz. ???? pic.twitter.com/wDIqe9bNtI — Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) 1 de junio de 2019

Lamentamos la muerte del futbolista José Antonio Reyes a los 35 años. Jugó en el Sevilla, el Madrid, el Arsenal... y defendió nuestros colores con la selección española ????. El deporte español le echará de menos. ?? pic.twitter.com/ay8pduZ8nY — Ministerio de Cultura y Deporte (@culturagob) 1 de junio de 2019

Desde el CSD te recordaremos siempre por tu sonrisa y esfuerzo en el campo. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a la gran familia del fútbol español. Descanse en paz. https://t.co/PWJ7fdeBqj — CSD (@deportegob) 1 de junio de 2019

Consternados por la desgraciada noticia del fallecimiento de uno de los nuestros.



Se nos va un Grande: José Antonio Reyes, sangre de nuestra sangre. Nuestras condolencias a familiares y amigos.



Descanse en Paz pic.twitter.com/xdJuTP2Fej — F. Peñas Sevillistas (@fpsevillistas) 1 de junio de 2019

Mucho ánimo desde Gijón para la familia de José Antonio Reyes



Estamos con vosotros @EXT_UD @SevillaFC



?? Mucha fuerza ??



Descansa en paz, Reyes pic.twitter.com/U2aKUTdIs6 — Real Sporting (@RealSporting) 1 de junio de 2019

Hoy es un día muy triste para el futbol. Ha fallecido el futbolista José Antonio Reyes. Desde la UD Ibiza queremos expresar nuestro más sentido pésame y trasladar todo nuestro apoyo a la familia. DEP Reyes pic.twitter.com/Zt7h8xmCOp — UD Ibiza (@ibizaud) 1 de junio de 2019

Reyes fue el jugador más joven en debutar en Primera División con el Sevilla cuando tenía 16 años. En el mercado de invierno de la temporada 2003-04 fue traspasado al Arsenal por aproximadamente 30 millones. Allí consiguió una Premier League (siendo el primer español en conseguirlo), una Community Shield en 2004 y una FA Cup en 2005.A partir de aquí sus problemas de adaptación hicieron que su rendimiento futbolístico bajara y estuvo cedido una temporada en el Real Madrid , consiguiendo la Liga en 2007, y posteriormente fue traspasado al Club Atlético de Madrid ese mismo año. Allí de nuevo fue cedido al Benfica portugués.Ha entrado en el libro Guiness de los récords al ser el jugador que más medallas de UEFA Europa League ha ganado, un total de 5, 2 con el Atlético de Madrid y 3 con el Sevilla.El A, nacido en esta localidad hace 35 años.Un comunicado del Ayuntamiento ha lamentado la muerte del futbolista utrerano en un accidente de tráfico, en el que también ha fallecido un sobrino del jugador, y ha destacado que Reyes "ha sido una persona muy querida" en esta localidad, a la que ha llevado "siempre por bandera".El alcalde de Utrera, José María Villalobos, ha indicado que se siente "consternado por esta triste noticia, se ha ido la vida de una persona todavía joven y con familia", ha dicho.Por último, Villalobos ha mandado un mensaje de pésame a toda su familia que ha sido golpeada doblemente, amigos y toda su familia futbolística.