Al Thani pide al Villarreal CF que suba la oferta por Ontiveros

El culebrón por el traspaso de Ontiveros al Villarreal CF continúa. Mientras el fair-play financiero estrangula al Málaga CF hasta el punto de que solo ha podido inscribir a once futbolistas de cara al estreno de LaLiga SmartBank, el jeque Al-Thani ha pedido al conjunto groguet que aumente la oferta por el futbolista.

En una entrevista exclusiva en el diario MARCA el propietario del conjunto boquerón aseguró tras ser preguntado por la operación que: "No puedo dar detalles, pero a veces las cosas no son como se publican o salen en twitter. No son tan buenas ofertas para el club" y añadió que: "Por Ontiveros tenemos otra oferta del extranjero que estamos negociando, pero seguimos también en contacto con el Villareal por si mejoran las condiciones ofrecidas".

Asimismo el Villarreal CF empieza a impacientarse por una operación que se está dilatando en exceso. Fernando Roig reconoció este miércoles que "si no llega Ontiveros, el equipo está bien".