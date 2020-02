Mario Gaspar jugará con protección

El lateral del Villarreal CF, Mario Gaspar, tendrá que jugar un tiempo con una protección especial en su mano izquierda, al confirmarse que tiene fracturado el escafoides de su muñeca izquierda.

El futbolista se lesionó el pasado sábado en la recta final del partido con el Levante, al caer en mala posición y apoyar la mano izquierda en una mala caída. Acabó el partido con claras muestras de dolor y con molestias en esa mano, por lo que los servicios médicos decidieron que debían hacerle pruebas para descartar una posible fractura o lesión.

Las pruebas que le han realizado este miércoles han confirmado que sufre una fractura de escafoides de su muñeca izquierda, que no le ha impedido entrenar y que no le impedirá seguir jugando con normalidad con la protección correspondiente.

El club también ha comunicado que el centrocampista Ramiro Guerra ha pasado por el quirófano por unas molestias en su rodilla izquierda, en la que se le ha realizado una "reparación condral" mediante una artroscopia realizada por el Doctor Ramón Cugat en el Hospital QuirónSalud de Barcelona.

Por otra parte, los jugadores Raúl Albiol y Sergio Asenjo no están trabajando con normalidad junto al resto de sus compañeros, al sufrir ambos unas molestias leves. Desde los servicios médicos se asegura que no son problemas de gravedad y que, por tanto, no les impedirá jugar este fin de semana.

Además, cabe destacar que los jugadores Manu Morlanes y Alberto Moreno, ambos lesionados con problemas musculares ya trabajan con el grupo, por lo que se espera que a lo largo de esta semana o a más tardar la próxima puedan regresar también al grupo.