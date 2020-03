Jovic: "Pido perdón si he puesto en peligro a alguien"

Jovic: "Pido perdón si he puesto en peligro a alguien" REUTERS

Luka Jovic ha sido noticia este jueves por haberse saltado la cuarentena, abandonar Madrid y poner rumbo a Belgrado. Después de anunciarse la noticia, el jugador ha sido duramente criticado debido a su marcha de la capital de España, la Comunidad con mayor número de positivos, y además por haber tenido contacto con un jugador del Madrid de baloncesto con el virus. El propio delantero, después de las críticas, ha usado las redes sociales para pedir disculpas: "pido perdón si he puesto en peligro a alguien". A pesar de eso, el serbio aseguró que tenía el permiso del Real Madrid para viajar a Belgrado

Cabe recordar que la Fiscalía pide investigar al jugador por haber cometido un delito. La misma pidió a la policía presentar una denuncia penal contra el futbolista, indica la fuente sin precisar qué tipo de castigo podría eso suponer, aunque especifica que si vuelve a violar la norma no se excluye la detención. Jovic abandonó el domicilio en que debía estar en aislamiento y aseguró a la policía que había salido para ir a la farmacia. "Para la Fiscalía no hay diferencia entre los ciudadanos indistintamente de su profesión", dijo a Tanjug una fuente de la fiscalía. Poco antes, el diario Blic indicó que Jovic no fue encontrado en la dirección en la que debía estar en aislamiento y fue advertido por la policía de que si vuelve a violar la norma sería detenido..