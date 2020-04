El "mejor", para Eto'o, lo tiene el Villarreal

«Es un jugador increíble que está creciendo a pasos agigantados y es solo cuestión de tiempo. Tiene calidad, pero necesita anotar más goles. Tiene la calidad y la capacidad necesarias para ser un jugador de más de un gol, para marcar goles. Una vez que obtenga eso, será el mejor». La frase es de Samuel Eto'o y en ella se refiere a Samu Chukwueze, jugador del Villarreal. La dijo el pasado mes de marzo y se ha convertido en una motivación para el jugador africano, ahora estancado tras su rutilante irrupción en el primer equipo.

Chukwueze es nigeriano y Eto'o es camerunés, pero el exbarcelonista es un referente en el fútbol de su continente, el africano, motivo por el cual el futbolista del Villarreal tiene grababas esas palabras a fuego. Samu sabe que este no está siendo un buen año para él y la prueba más evidente es que ha perdido la titularidad a la vez que algunos de los principales equipos continentales -entre ellos el propio Liverpool de quien se especuló que llegó a hacer una oferta por él no confirmada- que le estaban siguiendo han perdido cierto interés en él.

Es por ello que el futbolista -que está pasando el periodo de confinamiento aquí, junto a Vila-real- se ha tomado estas semanas de parón obligado en la competición como una oportunidad de equiparar fuerzas a las de sus compañeros y rivales para arrancar en igualdad de condiciones e intentar recuperar el buen nivel y con él, el protagonismo perdido. Y eso sin olvidar las palabras de Eto'o en lo referente a su capacidad de definición. Por motivos obvios el futbolista no está haciendo trabajo en campo junto al resto de sus compañeros, pero sí ha estado visualizando clips de vídeo de sus partidos. Es su reto para cuando se recupere la normalidad.

Pese a haber utilizado sistemas con tres atacantes, o con una línea de cuatro por detrás del único punta, Javi Calleja ha decidido prescindir esta temporada del perfil de futbolista explosivo, con cambio de ritmo y velocidad, para hacer un fútbol cuya transición en ataque se base en la circulación y posesión del esférico. Es cierto que desde que Samu Chukwueze ha tenido menos importancia, Javi Ontiveros ha ganado algo participando de titular en la visita del Villarreal a San Mamés, pero fue una excepción en el plan del técnico madrileño. Menos celeridad por los costados y más juego por dentro con jugadores como Santi Cazorla o Moi Gómez, que se desenvuelven en zonas más centradas y que son de caracterísiticas distintas a Chukwueze.