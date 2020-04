Iker Casillas propone un 'clásico vintage' benéfico

Iker Casillas, excapitán del Real Madrid y de la selección española, ha lanzado este lunes la propuesta de organizar y disputar un 'clásico vintage' cuando se supere la crisis del coronavirus cuya recaudación sería para las personas necesitadas. Casillas lanzó esta proposición a través de su cuenta oficial de Twitter, al contestar mensajes previos de los exazulgranas Andrés Iniesta y Carles Puyol.





Resulta gracioso pero a mi me tocó veros en contra varias veces. Y por supuesto, a favor!! Ha habido de todo pero...qué narices!! CUANDO TODA ESTA PESADILLA PASE, deberíamos juntar a los míticos de hace años y jugar un CLÁSICO VINTAGE!! Recaudación para la gente NECESITADA. https://t.co/0KVbbwEvN1 — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 6, 2020

La 'conversación' tiene su origen en un vídeo de LaLiga sobre el también exbarcelonista Xavi Hernández, actual entrenador del Al-Sadd catarí, sobre sus controles, jugadas y goles y un mensaje que señalaba que verle jugar "era delicioso", a lo que Andrés Iniesta , que tras toda su carrera en el club catalán milita en el Vissel Kobe japonés, afirmó este lunes: "Y todavía más verlo a 5 metros todos los días...".Su compañero Carles Puyol no tardó en indicar, en respuesta al centrocampista albaceteño, lo que era estar por detrás de ambos. "No te puedes imaginar lo que era veros a los dos unos metros por detrás", comentó.Iker Casillas, como es habitual muy activo en las redes sociales, contestó también a sus rivales y compañeros de la selección, con los que logró a nivel absoluto los títulos continentales de 2008 y 2012 y el Mundial de Sudáfrica 2010, en los que los cuatro fueron factores determinantes para los equipos que dirigieron Luis Aragonés en la edición europea de Austria y Suiza y Vicente del Bosque en la de Polonia y Ucrania y en la cita universal."Resulta gracioso pero a mí me tocó veros en contra varias veces. Y por supuesto, a favor!! Ha habido de todo pero...qué narices!! CUANDO TODA ESTA PESADILLA PASE, deberíamos juntar a los míticos de hace años y jugar un CLÁSICO VINTAGE!! Recaudación para la gente NECESITADA", propone el guardameta que las últimas campañas ha militado en el Oporto y que pretende presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol ( RFEF ).