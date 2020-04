El técnico del Almería se rompe el cruzado en una videoconferencia

El entrenador del Almería Femenino, Carlos Hinojo, se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que se produjo en una sesión telemática que dirigía desde su domicilio a sus jugadoras.

El técnico de este equipo, del grupo IV de la Primera Nacional femenina, realizaba un entrenamiento virtual con su plantilla, dentro de la planificación semanal habitual durante este período de confinamiento por la crisis sanitaria, y notó un fuerte dolor en su rodilla, ha relatado el club almeriense en un comunicado.

"No me acuerdo bien si fue en un cambio de dirección o en un giro, pero el pie y la rodilla se quedaron clavados en el suelo. Toca afrontar esto, que ya lo he pasado en dos situaciones anteriores", ha señalado Hinojo en declaraciones facilitadas por la UD Almería.

El club añade que las jugadoras, el cuerpo técnico, la directiva y demás miembros de la Fundación de la UD Almería le han mandado mensajes de ánimo y fuerza para su pronta recuperación.