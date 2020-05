Rubiales cancela la temporada

En las próximas horas va a hacerse oficial que la Federación Española que preside Luis Manuel Rubiales da por finalizada la temporada en el fútbol no profesional, es decir, de Segunda División B para abajo. No habrá descensos y se intentará jugar un play off de ascenso 'exprés' a Segunda A, Segunda B y Tercera siempre y cuando Sanidad lo permita. Las federaciones territoriales, incluida la valenciana, ya han sido informadas de la decisión.

De cara a los próximos ejercicios se está preparando un nuevo formato de competición con más clubes en cada categoría hasta culminar en una Liga Pro con dos grupos de Segunda A en lugar de cuatro de Segunda B. La cancelación de la temporada sin descensos obliga a una profunda reorganización.