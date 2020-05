¿Por qué no vienes y te unes a nosotros, Mbappé?

El exfutbolista valenciano José Enrique, quien es muy admirado por la afición del Liverpool gracias a las cinco temporadas en las que militó en Anfield rindiendo a un nivel notable, aprovechó unas declaraciones de Mbappé, sobre el actual líder de la Premier League, para preguntarle por qué no acaba fichando por el club inglés.



El jugador del PSG alabó el rendimiento que está brindando el cuadro de Jurgen Klopp en el campeonato doméstico. Primer clasificado, 25 puntos de diferencia con el segundo y despues de haber cedido solo cinco unidades, el francés comparó al conjunto británico con "una máquina" y considerando que "han conseguido que parezca muy fácil ganar".





Why you don't come and join us k.mbappe ? It will be even easier ????#Liverpoolfc #mbappe https://t.co/pVN2VCtWCj