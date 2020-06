Setién hace de bombero entre Messi y Eder Sarabia

"En realidad es verdad que siempre hay controversias, cada uno tiene sus maneras de ver las cosas. Es normal que haya diferencias en las opiniones. Lo entiendo. Yo tampoco era un jugador fácil en su momento. Convencer a todos de que hay que defender nuestra idea común. Hay una comunicación buena. Son cuestiones puntuales que no le doy ninguna importancia. Cuando no ganas todo el mundo saca puntas. Tratamos de convencer a nuestros futbolistas y la relación que tenemos con ellos es buena. Yo no percibo ningún problema que sea digno de mención ni mucho menos". Con esas palabras se ha referido Quique Setién al desmán de Messi a Eder Sarabia en el partido del Celta, cuando no quiso ni mirar a la cara al segundo técnico barcelonista cuando este daba instrucciones durante el cooling break.

En las imágenes captadas por las cámaras de Movistar se aprecia como el 10 'pasa' de las instrucciones de Eder en lo que sin duda es un indicio de la fractura que los resultados han llevado al vestuario azulgrana. De hecho Luis Suárez (el amigo de Messi) tras ese partido y cuestionado por la incapacidad del equipo fuera de casa espetó un "Para eso están los entrenadores".