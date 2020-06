Paco Alcácer: "Volver a casa era algo primordial"

Paco Alcácer es feliz en el Villarreal. Tras tres temporadas y media lejos de su tierra, el delantero de Torrent se siente cómodo en su nuevo equipo por múltiples factores. La facilidad que le dieron todos los miembros del cuadro groguet con su llegada, y la cercanía con su ciudad natal, fueron aspectos trascendentales en la elección de su nuevo destino después de pasar, una vez salió del Valencia, por FC Barcelona y Borussia Dortmund.

"Volver a casa era algo primordial tras muchos años lejos de ella. Era una cosa que tenía en mente y que siempre se quería, que era volver a casa y volver a LaLiga Santander. Dentro del club me lo han puesto todo muy fácil, desde el cuerpo técnico, como directiva y los compañeros. El fútbol es diferente del Dortmund al Villarreal, pero creo que este fútbol también es muy bueno para mí", afirmó el delantero en una entrevista a LaLiga.

Escoger por el Villarreal fue una cuestión que se facilitó una vez los castellonense se pusieron en contacto con él. Alcácer vio las ganas que tenía el equipo en unirlo a sus filas para que comandase la punta de lanza con Gerard Moreno y los atacantes restantes. Además, el ambicioso proyecto que tienen entre manos fue un atractivo, a lo que se le suma la motivación de estar a la altura de sus compañeros y el fútbol que se practica en La Cerámica, acorde a sus características.

"Elegí el Villarreal porque vi esas ganas por parte del club. Es un buen equipo, donde se juega muy bien al fútbol, que tiene muy buenos jugadores al lado y que tiene objetivos muy bonitos por cumplir. Creo que es una motivación. Dentro del club me lo han puesto todo muy fácil, desde el cuerpo técnico, como directiva y los compañeros. El fútbol es diferente del Dortmund al Villarreal, pero creo que este fútbol también es muy bueno para mí".

Su debut como amarillo fue el soñado por cualquier jugador que inicia una aventura nueva en su trayectoria deportiva. Gol y victoria. Una tarde soñada gracias, en gran parte, a la confianza que le transmitió la plantilla desde el primer instante. No obstante, agradece tener un ataque tan competitivo ya que le permite estar siempre en guardia para, cuando Javi Calleja lo necesite, rendir en las zonas más ofensivas del campo. Por lo que considera que la delantera del Villarreal está a la altura de los objetivos que les exige el club esta temporada.

"No llevaba ni dos días, pero con la facilidad que entré al equipo, lo es todo. La confianza que tienes es porque te la transmiten. Jugar en un equipo que nunca he jugado y hacerlo como lo hice es de admirar por mí y por mis compañeros. Con Gerard, al igual que con Carlos – Bacca –, es muy fácil entenderse. Tienen mucha calidad no por lo que han hecho ahora sino también por lo que han hecho en el pasado. Tanto yo, como Gerard, Carlos y Fer Niño vamos a tener nuestros momentos y debemos estar preparados. Hacemos muy buena delantera y los objetivos que se marque el equipo se pueden hacer".

Tras meses de inactividad por la crisis del coronavirus, reconoce que su mayor deseo lo ha cumpido, que era volver a jugar al fútbol pese a la incertidumbre que existió durante el Estado de Alarma. Una vez superada esa barrera, peleará, primero, por entrar en Europa, y segundo, por introducir en el fondo de las mallas el máximo número de goles posible. Una Eurocopa no espera a nadie y sabe que debe empezar a trabajar cuanto antes para ser uno de los privilegiados.

"El único deseo era volver a jugar al fútbol lo antes posible. Lo hemos conseguido, y ahora debemos intentar conseguir los objetivos y el máximo de goles posible. De cara al año que viene, sabemos que hay una Eurocopa y que hay que trabajar fuerte para estar en ella", finalizó.