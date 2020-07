La Premier League admite tres decisiones incorrectas del VAR

La Premier League ha admitido ante la BBC que tres decisiones controvertidas del árbitro asistente de video (VAR) durante los partidos de este jueves fueron incorrectas.

Una penalti sobre Bruno Fernandes ayudó al Manchester United a obtener la victoria (3-0) sobre el Aston Villa. La Premier League dijo que debería haberse pitado una falta a favor del 'villano' Ezri Konsa por falta de Fernandes en esa misma acción.



"Fue una decisión equivocada. Debería haber sido revocado por el VAR, pero no lo fue, y debería haberse pitado una falta sobre Konsa", reconocieron fuentes de la Premier League. El entrenador del Aston Villa, Dean Smith, criticó después del partido que la decisión fue "vergonzosa".

Por su parte, Tottenham y Bournemouth empataron sin goles, pero la Premier también reconoció que se debería haber pitado un pentalti sobre Harry Kane después de ser empujado dentro del área. El técnico de los 'Spurs', José Mourinho, lamentó que "todo en el mundo" vio la falta.

Finalmente, el Southampton no debería haber sido beneficiado con el penalti que obtuvo James Ward-Prowse ante el Everton. El jugador falló el lanzamiento, pero Carlo Ancelotti no ocultó su enfado. "El desempeño del árbitro fue como el de mi equipo, no muy bueno", indicó el técnico italiano.