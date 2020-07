El súper estadio que construirá el Marbella FC para 18.000 personas

Una 'joya urbanística' para 18.000 espectadores preprara el Marbella FC y la ciudad como proyecto de futuro estadio de fútbol. Un ambicioso plan para convertir al nuevo hogar del club en un 'símbolo de la ciudad' según palabras de Óscar Ribot, director ejecutivo de 'Best of You', empresa que gestiona el Marbella.





El nuevo estadio contará con, además de zona comercial y hotelera y estará compuesto por dos edificios conectados por u. El club milita actualmente en la Segunda División B.