"No entiendo el VAR, todas sus decisiones son contra el Barça" REUTERS

Ronald Koeman, que se estrenó como entrenador en un clásico ante el Real Madrid, lamentó la decisión del árbitro del partido, Martínez Munuera, de señalar penalti de Lenglet a Sergio Ramos.

El Barça perdió 1-3 en el clásico disputado sin público en el Camp Nou.

"No entiendo la decisión del árbitro, solo aparece el VAR cuando hay que tomar decisiones contra el Barcelona", se quejó Koeman en Barça TV después del partido.

El neerlandés fue más allá al quejarse de que los árbitros siempre toman "decisiones contra nosotros. Él me dice que es penalti, es incomprensible. No me ha gustado", añadió en referencia a su conversación con el árbitro después del partido.

Fede Valverde, Ramos de penalti y Modric marcaron para el equipo blanco. ansu Fati fue el autor del gol azulgrana.

"No entiendo el VAR, todas sus decisiones son contra el Barça, en cinco partidos ni una a favor y hay muchos ejemplos, el penalti a Messi del Sevilla, las rojas de Getafe, lo de hoy... Agarrones así los hay siempre en las áreas", añadió.