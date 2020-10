El Villarreal suma y sigue en Cádiz

El Villareal ha logrado un valioso punto en Cádiz ante un rival que pese a ser un recién ascendido, es un 'huesito'. Ha podido ganar y perder el equipo de Emery, y al final suma una semana más. A seguir.

El susto ha llegado bien prontito, en el m. 5, en forma de gol anulado a Negredo tras una clara falta de entendimiento entre Raúl Albiol y Asenjo en un golpe franco lateral. El meta ha salido sin decisión y sin embargo ha sido el central quien ha despejado la pelota de forma defectuosa dejándola casi en bandeja para el atacante, quien con un golpeo de empeine exterior la ha alojado en el fondo de las redes.

La acción tiene su miga porque, analizándola fríamente, si el colegiado hubiese dado el gol tampoco habría pasado nada. Cuando Álex Fernández centra la pelota la situación del Choco Lozano, aunque sea por los pelos, es antirreglamentaria. A partir de ahí uno de los supuestos de infracción por fuera de juego popularmente denominado 'posicional' dice que «intentar jugar claramente un balón que esté cerca» y que esa acción tenga un impacto en un adversario o «realizar una acción que afecte claramente a la capacidad de un adversario de jugar el balón» es motivo de sanción. Lo que hace el Choco puede influir en Albiol. Si el árbitro lo anula, bien anulado está.

A partir de ahí lo más peligroso (y casi lo único) del Villarreal en el primer acto han sido un par de llegadas de Pedraza por banda izquierda tras sendas combinaciones con Moi, una acción que se ha repetido en la reanudación y en la que a Alcácer le ha faltado muy poquito para llegar a desviar la pelota a gol.

En ese arranque del segundo acto ha dado la sensación de despertar un Villarreal que de nuevo ha merodeado el gol en un disparo lejano de Coquelin.

Ha sido solo una sensación porque la pudencia de ambos equipos ha hecho que no se hayan visto excesivas llegadas pese a la variación téctica de Unai de jugar con tres centrales y dos carriles más allá de una falta lejana lanzada por Paco Alcácer, un córner rematado por Bacca al cuerpo de Ledesma en segunda jugada y otra acción en la que el colombiano, en posición antirreglamentaria -el gol habría sido invalidado-, no ha sabido finalizar una fantástica asistencia del joven y talentoso Yeremi Pino. El Villarreal no es líder, pero suma y sigue.



