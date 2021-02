El Dortmund remonta con doblete de Haaland y saca ventaja en Sevilla

El delantero noruego Erling Haaland, con dos goles y una gran actuación, lideró la victoria del Borussia Dortmund en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla por 2-3, un resultado que da ventaja al equipo alemán para la vuelta y con el que logra mirar con optimismo a los cuartos de final de la Liga de Campeones.



El equipo germano superó en todas las facetas al español en la primera parte, en la que logró sus tres goles que contrarrestaron el tempranero logrado por el Sevilla, que en la segunda parte reaccionó, acortó la desventaja y luchó hasta el final por forzar, al menos, un empate a tres que no llegó y que le hubiera dado mas opciones para el partido de vuelta.





-La estampida del Rey León

-La estampida de Jumanji

-La estampida de Haaland



Apártense, llega el búfalo ??. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/eKKskKwJyS — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 17, 2021

Suso: "Si hay un equipo que pueda dar la sorpresa, o dar por culo, en el partido de vuelta somos nosotros". #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/vFOGGOYTUy — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 17, 2021

Ficha técnica

También se presentó en las previas como un, el central francés del Sevilla Jules Koundé y Haaland, quien llegó a la capital hispalense con 23 tantos en 23 partidos, seis de ellos en la Champions, con los que estaba entre los que lideraba la tabla de goleadores.Junto al noruego, el extremo inglés Jadon Sancho o el veterano Marco Reus, otros jugadores ofensivos y de peso en el equipo alemán, pero en el Sevilla, pese a dos ausencias muy significativas, la de lateral izquierdo argentino Marcos Acuña y el extremo también argentino Lucas Ocampos,, estaba el marroquí Youssef En-Nesyri, máximo goleador con 17 dianas (4 en el torneo europeo), y su compatriota Yassine Bono, en un estado de forma en la portería.El Dortmund también tenía bajas importantes, sobre todo la del belga Axel Witsel, con una lesión en el talón de Aquiles, que era quien habitualmente solía marcar el ritmo de juego del equipo y quien le daba estabilidad al centro del campo, pero pese a ello los del técnico Edin Terzic quisieron desde el arranqueEsas intenciones quedaron rotas pronto, cuandoen el que contó con la colaboración del central alemán Mats Hummels para despistar a Marwin Hitz, titular en la meta ante la lesión del habitual, el suizo Roman Bürki. El 1-0 a los siete minutos no hizo mas que reforzar la idea del conjunto germano de ir hacia la portería de Bono, quien vio como poco después se rompió su racha de siete partidos sin encajar al no impedir que el centrocampista Mahmoud Dahoud se sacara un fortísimo disparo desde lejos que se coló por la escuadra de la meta local.El nuevo empate, que suponía además para el Dortmund hacerlo fuera de casa con el posible valor doble de los goles, fue el traslado al marcador del mejor juego visitante, que no cejó en su superioridad y que al borde de la media hora logró el segundo en una, su séptimo tanto en este torneo y con el que lidera en solitario la clasificación de anotadores.Quedó el equipo de Julen Lopetegui tocado y sin saber cómo arreglar una situación en la que el Dortmund se mantuvo fuerte y rápido en el ataque en busca del tercero con la movilidad del delantero noruego y la seguridad en el centro del campo y defensa, sin el que Sevilla tuviera recursos para enmendar la situación. El partido estaba tan desequilibrado que Haaland, en una recuperación de balón de su equipo,, lo que dejó al Sevilla el choque muy complicado para la segunda parte.Lopetegui sacó desde el inicio del segundo período al serbio Nemanja Gudelj, por el croata Iván Rakitic, para daren la primera mitad, pero a su equipo le costó darle velocidad y precisión al balón ante un adversario crecido y convencido de su juego.El técnico vasco hizo ingresar pronto a otros tres jugadores, Munir El Haddadi, Óliver Torres y el neerlandés Luuk de Jong, como otras soluciones para que el Sevilla reaccionara y así, aunque los minutos pasaron sin que el Dortmund viera peligrada su clara ventaja.Óscar Rodríguez, que había sido el quinto y último cambio del conjunto andaluz, tuvo una ocasión muy buena para acortar la diferencia en el marcador, pero su lanzamiento libre directo acabó con el balón repelido por un poste, aunque otra falta lanzada por el talaverano sí sirvió para que De Jong pusiera el 2-3 en una recta final en la que el Sevilla buscó con ganas el empate pero no lo encontró.: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Jordán (Óscar Rodríguez, m.72), Fernando, Rakitic (Gudelj, m.46); Suso (Munir, m.60), En-Nesyri (De Jong, m.60) y Papu Gómez (Óliver Torres, m.60).: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro (Passlack, m.76) ; Dahoud (Meunier, m.88), Emre Can, Bellingman; Reus (Brandt, m.80), Sancho; y Haaland.: 1-0, M.07: Suso. 1-1, M.19: Dahoud. 1-2, M.27: Haaland. 1-3, M.43: Haaland. 2-3, M.84: De Jong.: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestó al visitante Hummels (m.73) y a los locales Óscar Rodríguez (m.84) y su entrenador, Julen Lopetegui (m.94).: Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Sin público por los protocolos sanitarios debido a la pandemia de coronavirus. Asistió al encuentro el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin.