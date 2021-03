Confesión de Guardiola: "Me han roto el corazón"

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró decepcionado y triste en su última declaración. El preparador zanjó los rumores en torno a Eric García, central de 20 años que podría dejar el club el próximo verano.

Cuando le cuestionaron sobre los últimos dos partidos en los que el internacional español se quedó fuera de la convocatoria, Guardiola fue claro: "quizás no lo sabéis, pero Eric García para mí es como un hijo. Fue el chico que después del confinamiento era el mejor central que tenía el Manchester City. Nunca cometió un error, ni uno solo, y jugó unos cuartos de final de la Champions League", dijo el técnico catalán.

Eric García sueña con volver al Barça, donde se crio. Y Guardiola también lo piensa. "Creo que Eric García va a jugar en el Barça. El Barça no compra jugadores normales, lo quieren porque es un jugador top. En los últimos dos partidos no ha sido convocado y eso me ha roto el corazón porque no se lo merece", zanjó.

El conjunto culé necesita reforzar la defensa, una posición clave en la que ha sufrido mucho esta temporada. Piqué y Araújo han estado lesionados varias semanas, Lenglet no está a su mejor nivel, Umtiti es una sombra de lo que fue y Koeman, desesperado, pide refuerzos. Eric García ya sonó incluso, para volver al Barça, el pasado mercado invernal pero la delicada situación del club lo impidió. Llegaría libre y gratis.