Atentos a Gayà y el Barça: Bernat renueva con el PSG

El lateral Juan Bernat estaría muy cerca de renovar con el PSG tal y como adelanta el periódico Le Parisien. El defensor valenciano, canterano del Valencia CF, terminaba contrato a final de la presente temporada y su futuro estaba en el aire por diversos motivos: se llegó a especular con un posible cambio de aires para el futbolista y además el de Cullera está en proceso de recuperación de una lesión de gravedad.

En un contexto en el que se ha perdido prácticamente toda la temporada por una rotura de cruzado (se lesionó a mitad de septiembre) y tuvo que ser operado hasta en dos ocasiones de la rodilla. Por tanto, esta temporada podría decirse que ha sido 'en blanco' para el jugador, que únicamente disputó 3 partidos antes de su lesión.

Desde Francia ahora se apunta a la renovación del lateral por el PSG, uno de los favoritos a nivel europeo para conquistar la Champions League. El proyecto es ambicioso y quiere contar con el talento del canterano valencianista, que de no haber continuado en el Parque de Los Príncipes tenía distintos candidatos.

Uno de ellos era el Barça, que sigue buscando un sustituto de garantías para Jordi Alba (31 años) de cara al futuro a medio plazo. El lateral culé lo tiene que jugar prácticamente todo porque Junior Firpo no ha cuajado en Can Barça y al ex del Betis se le está buscando nuevo destino.



La historia interminable con Gayà

Otro de los jugadores en el radar del Barça es José Luis Gayà. El capitán del Valencia CF, que nunca ha pensado en un futuro lejos de Mestalla, es una opción segura dado su crecimiento deportivo y su edad, y sobre todo, es muy del agrado de Mateu Alemany, que puede convertirse en director general del FC Barcelona si Joan Laporta gana las elecciones al club catalán este domingo. Todas las encuestas dan a Laporta como favorito.