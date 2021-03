Bordalás y Escribá 'se pelean' en sala de prensa

Reparto de puntos y reparto de dardos después del partido. José Bordalás y Fran Escribá se enzarzaron en la sala de prensa con un cruce de declaraciones sobre las actitudes de unos y otros durante el partido.

Escribá apuntó que el Getafe debía "haber terminado con más amarillas" que el Elche: "El partido me lo esperaba así. Si pienso que me van a sacar más tarjetas a mí que a ellos, hubiera pensado que iba a ser así. Si me dicen que en este caso, hablando de justicia, si pienso que nos han sacado más a nosotros sin tener el mismo número de faltas, las mismas entradas, evidentemente no entiendo que tengamos siete amarillas y ellos tres".

El entrenador franjiverde continuó: "Ellos dieron mucho más que nosotros, muchísimo más. Hicieron esa parte del fútbol y cada uno intenta usar sus armas. Protestar todo, simular faltas, simular penaltis y es un tipo de fútbol no controlable para nosotros, pero que sí los árbitros deben ponerle freno. Nos vamos siete cuando no hemos simulado nada, duele. Pero cuando uno viene a un partido como este, sabe que estas situaciones se pueden dar"

Más tarde cuando fue el turno en sala de prensa José Bordalás contestó:

"No tengo nada que decir. Hemos visto el partido. El Getafe es el comodín de mucha gente. Me sorprende. Estoy hasta aquí (se lleva una mano a la cabeza) y me resbala completamente. No voy a contestar mal ni entrar en esto. Hemos podido ver que el Elche en cada acción gritaba y se tiraban. Y eso es cada partido. Lo que me llama la atención es que hay árbitros que entran en eso. Hay otros que lo hacen perfecto, que les dicen 'levántense ustedes'. Pero, encima, la etiqueta nos la ponen a nosotros. Pero eso viene de largo y no me preocupa. Me preocupa la situación del equipo. Hoy hemos merecido la victoria", dijo.

"Todo el mundo va hacia una corriente y yo soy la diana. Pero tengo una espalda enorme. Llevo años aguantando y aguantando. Lo fácil es señalar a una persona. A mí no me hunde ni el Titanic", apuntó.

