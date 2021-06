"Estoy satisfecho porque yo vine a cambiar el mundo del fútbol y creo que algo hice. Mi padre me enseñó los valores del Real Madrid y es lo que he hecho. Desde el año 2000, cuando gané las elecciones, trabajo para mejorar el mundo del fútbol, que en general me necesita". Es el gran titular que dejó Florentino Pérez en una entrevista con el 'Transistor' de Onda Cero en la que no soltó prenda sobre las negociaciones infructuosas con Sergio Ramos.

Preguntado por ello, el presidente blanco aseguró que "no venía para hablar de cosas que ya no interesan" mientras dio las gracias al excapitán blanco por los 16 años en el club: "Le quiero como a un hijo, le traje en 2005, y claro que lo sentí. No estuve en la rueda de prensa con él porque nunca hago rueda de prensa con ningún jugador. Tengo adoración por Sergio. Ha pasado una época de 16 años, ha sido una leyenda y con eso nos quedamos los madridistas".

Tampoco se 'mojó' sobre el futuro de Raphael Varane. "No hemos hablado con él, todo se hará después de la Eurocopa. Si se quiere ir, lo dirá. Creo que, de momento, no hemos recibido ninguna oferta", dijo. El presidente madridista avanzó que Marcelo se quedará y será el nuevo capitán del equipo blanco ("Se lo ha ganado; es difícil encontrar un lateral izquierdo como él. Junto con Roberto Carlos, los dos mejores de la historia"), elogió a Bale, "uno de los mejores jugadores de Eurocopa" y destapó sobre los cedidos que "se están estudiando todos los casos porque todos no se pueden quedar, queremos que todos ellos sigan progresando". Mostró absoluta opacidad con el posible fichaje de Mbappé: "No hablo de jugadores que no estén en el Real Madrid. Trabajamos para traer a los mejores, pero tenemos muy buen equipo, con mucha gente joven a la que hay que poner en valor".

"Ceferín ya ha querido echarnos de la Champions"

En relación a Zidane, reveló que "tiene la ilusión de ser seleccionador en Francia y seguro que lo conseguirá". "No me sorprendió su marcha, yo luché para que se quedase. Si le digo la verdad, no he leído la carta de Zidane; me han dicho que no es buena, seguro que no la ha escrito él", agregó. Sobre las obras del Bernabéu, Florentino indicó que "la obra está concebida para que se pueda llevar a cabo y pueda haber público a la vez. Ya veremos si tenemos que pedir a la Liga jugar los primeros partidos fuera de casa". Así, confirmó que el Wanda Metropolitano podría ser una opción si finalmente tuvieran que jugar lejos del Bernabéu en un inicio, aunque esa no es su idea principal.

Por último, respecto al pulso con la UEFA en su intención de crear la Superliga, el presidente del Real Madrid mantuvo su firme postura de apostar por un cambio en la competición: "Me gustaría que la UEFA hiciera una competición más atractiva y no una que cada vez pierde más aficionados. Si el fútbol lo está pasando mal y a mi modo de ver se muere, las audiencias cada vez son menores, los jóvenes no ven el fútbol, algo hay que hacer". El máximo dirigente merengue criticó al organismo continental: "Ceferín ya ha querido echarnos de la Champions, pero los tribunales se lo han prohibido. La UEFA lo único que quiere es mantener sus privilegios; nosotros perdemos 8.000 millones y Ceferín se sube el sueldo".