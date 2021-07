Pese a que el '10' de Argentina acaba de conquistar la Copa América con su selección siendo uno de los jugadores más destacados del torneo, Kempes ha sido noticia en las últimas horas por su crítica al jugador. En una entrevista para ESPN México la comparación entre Leo Messi y Diego Maradona fue inevitable para el exvalencianista.

El campeón del mundo con Argentina en 1978 quiso dejar claro que el '10' nunca será mejor que el legendario jugador de Nápoles o del Barcelona. "Para Messi, la desgracia es que fue el que reemplazó a Diego Armando Maradona. Y a Diego, con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra. Si Messi quiere ser mejor que Maradona... No lo va a conseguir por más que gane ahora cuatro Mundiales seguidos. El título de campeón del mundo todavía no lo tiene", sentenció Kempes en la televisión de México.

En resumen, Kempes no considera que Messi pueda llegar nunca al nivel del Pelusa: "Siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí abajo de Diego, pero eso va a ser imposible. Por más que gane, gane lo que gane, nunca podrá compararse a lo que hizo Diego".

Comparaciones Messi-Cristiano

A su vez, el periodista de ESPN México, Álvaro Morales aprovechó las palabras de Kempes para criticar el papel de Messi durante la final contra Brasil: "Una vez más, Messi desapareció. No existió en Maracaná. Argentina debería darle un monumento a Di María. Por eso Messi no debería ni festejar ese título. Se lo debe todo a sus compañeros porque él no hizo nada. Hasta Cristiano cuando se lesiona en la final de la Eurocopa de 2016, se quedó en el banquillo dirigiendo a su equipo. Messi estuvo totalmente desaparecido. Cristiano es el mejor de la historia. Messi tiene el pecho congelado, lo quieren hacer líder, pero no le sale, no es así".

"Yo vi la final desde el minuto cero y no dio ni un pase trascendente, no tuvo personalidad ni carácter. Hay que ver estas cosas de Messi. Que me digan que hizo en el Maracaná. Los que no tienen argumentos, me vendrán a descalificar", sentenció.